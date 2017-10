Sénégal: Comité National ITIE - Mankeur Ndiaye opte pour la consolidation des acquis

Le nouveau président du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) a été installé hier dans ses nouvelles fonctions. Mankeur Ndiaye remplace à ce poste.

L'ancien ministre des Affaire étrangères, a pris fonctions hier à la tête du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie). Il a reçu le témoin des mains du Pr Ismaïla Madior Fall nouveau ministre de la Justice. Au cours de la cérémonie de passation de service, l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise s'est engagé à consolider les acquis en renforçant ses principes de fonctionnement. Selon M. Ndiaye, depuis 2013, la mise en œuvre de la norme par le Comité national composé de membres de l'administration, de la société civile et des compagnies pétrolières, minières et gazières a permis de renforcer la bonne gouvernance sur tous les maillons de la chaine de valeur des industries extractives. M. Ndiaye affirme que l'adhésion volontaire du Sénégal à l'Itie décidée par le président Macky Sall, s'inscrit dans un contexte global de réformes visant à améliorer la gouvernance du secteur extractif.

L'Itie, explique-t-il, en tant que norme mondiale pour la bonne gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, permet aux citoyens d'avoir des informations sur le cadre légal et institutionnel du secteur extractif, les procédures d'octroi de licences et des permis, les données de production et d'exploration, la collecte, l'utilisation et l'affectation des revenus qui y sont issus ainsi que sa contribution au développement économique et social. Rappelant la publication des deux premiers rapports de conciliation portant sur les années fiscales 2013 et 2014, Mankeur Ndiaye souligne qu'elle a sans aucun doute, permis à notre pays en deux exercices seulement, de faire des progrès importants dans la marche vers la transparence optimale de la gestion du secteur extractif.

Il a rappelé que dans la préface du rapport Itie 2014, le président de la République avait fortement souligné l'urgence de se pencher sur des mesures structurantes qui permettront de sécuriser à tout jamais les acquis nés du processus Itie, à savoir l'audit et la mise à jour des systèmes d'information du Trésor, la mise en application de la péréquation, une réévaluation des procédures d'octroi et de renouvellement des titres. Affirmant que la norme évolue, Mankeur Ndiaye s'engage dès à présent, à travailler davantage sur les défis qui se profilent à l'horizon : la propriété réelle, la déclaration par projet, le commerce des matières premières.

«Je travaillerai aussi à consolider les acquis par le Comité national en matière de mise en œuvre de la norme Itie, notamment en renforçant ses principes de fonctionnement tels que le consensus, la collégialité, l'inclusivité, la responsabilité, la transparence et la redevabilité», a déclaré le président du Comité national Itie. «Dans un contexte de découverte de pétrole et de gaz, l'Itie a beaucoup de défis à relever. Mais au cours des dernières années, beaucoup de défis ont été relevés », a déclaré Ismaïla Madior Fall, le président sortant. Il s'agit, explique-t-il, du défi de production et de disponibilité de l'information relative à la production de minerais, l'octroi des licences. L'autre défi qui a été relevé,

poursuit-il, c'est la ponctualité dans la production de rapports (quatre). «Ce qui fait que le Sénégal est considéré comme un exemple, un modèle et copté dans le conseil d'administration de l'Itie internationale », a fait savoir M. Fall.