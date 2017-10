Niger: Risque d'extradition pour quatre rebelles tchadiens

« Quand on vous repproche d'être quelqu'un qui a des armes en main, le sort est déjà clair donc une mort certaine les attend à Ndjaména. C'est pour cela que nous interpelons toutes les organisations internationales, les organisations des droits de l'homme et surtout les autorités nigériennes d'être très conscientes, parce que nous demandons aux autorités nigeriennes de respecter les droits de l'homme au moins, le Niger a signé les conventions de Genève» spécifie Abdallah Chidi Djorkodei opposant tchadien en exil aux Etats-Unis qui réclame leur libération immédiate.

Mahamat Hassane Boulmaye, Adoum Yacoub Adam et Abderahman Issa Youssouf risquent d'être extradés au Tchad, leur pays d'origine, dans les jours à venir. Le groupe auquel ces trois hommes considérés comme des rebelles par les autorités tchadiennes, s'appelle Conseil du Commandement Militaire pour le Salut de la République. Et ce groupe s'inquiète du sort de ses militants en cas d'extradition.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

