Burkina Faso: Démission - "La preuve d'un contexte plus démocratique que le précédent"

Une telle démission est rare mais prouve, au moins, "qu'on a évolué sur la question de la liberté d'expression", estime Balima Serge Théophile, expert politique burkinabé. "C'est la preuve que on est dans un contexte plus démocratique que le précédent", développe-t-il. Pour lui les arguments avancés par l'ex-ministre sont crédibles. "La population veut des changements, mais peut-être que le pouvoir pas conscience de l'empressement des acteurs sociaux", explique-t-il. Il reconnait cependant un "environnement pas facile" pour le gouvernement.

L'annonce a fait l'effet d'un choc ! À Ouagadougou, au Burkina Faso, le ministre de la Culture et du Tourisme, Tahirou Barry, a annoncé, ce jeudi, sa démission du gouvernement, évoquant "sa déception de voir des millions de jeunes Burkinabés courageux livrés au chômage et au désespoir avec un horizon assombri dans une indifférence indescriptible". Farouche opposant au régime de l'ex-président Blaise Compaoré, Tahirou Barry avait terminé troisième, avec 3% des voix, à l'élection présidentielle de 2015, remportée par Roch Marc Christian Kaboré, avant de rallier la majorité présidentielle.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.