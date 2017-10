« Le président de la République a clairement dit que les citoyens malgaches d'ici et de l'étranger sont les mêmes. Et cela doit se voir à travers le droit de vote », a-t-elle attesté. Toujours selon elle, « Madagascar est le seul pays d'Afrique dont la diaspora ne peut pas encore voter ». Pour certains membres de la diaspora, ce n'est qu'une question de volonté politique. Le fait est que la promesse de l'octroi du droit de vote à la diaspora survient souvent à l'approche d'élections. Si dans son allocution, Hery Rajaonarimampianina atteste que beaucoup de facteurs encouragent les Malgaches à déménager à l'étranger, d'après Vahinala Raharinirina, le droit de vote serait un tremplin pour inciter la diaspora à s'impliquer dans le développement de Madagascar, et même à revenir vivre au pays. Mais d'une manière concrète, la diaspora ne propose pour l'instant que des plateformes d'échange, le forum dans le cas présent, afin de contribuer au développement de Madagascar.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.