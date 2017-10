Congo-Kinshasa: Elections en RDC - Les Etats-Unis proposent 2018 !

Les Etats-Unis d'Amériques, par l'entremise de Nikki Haley, estiment que, faute de moyens financiers, matériels, logistique, de même que l'insécurité quasi permanente, les scrutins ne peuvent plus avoir lieu en décembre 2017 comme le prévoit l'Accord de la Saint Sylvestre, mais plutôt l'année prochaine, en 2018. Ils demandent, cependant, à Corneille Nangaa d'apprêter un calendrier électoral réaliste d'ici la fin de cette année 2017, ce qui pourrait rassurer la Communauté internationale, ainsi que le peuple congolais. Pour les USA, c'est l'ultime concession. Nikki Haley a toutefois rappelé qu'il est important d'éloigner tout esprit de violence et d'insurrection, et de maintenir le calme pendant cette période cruciale pour l'avenir de ce pays.

Durant son court séjour sur le sol Rd-congolais, la messagère de Donald Trump n'avait qu'un seul message important pour tout le monde. Celui de ramener la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes en 2018. Pendant ses différentes rencontres avec le Président Joseph Kabila, Corneille Nangaa et quelques membres de l'opposition réunie, Nikki Haley a insisté sur le fait qu'un calendrier qui recadre des dates pour que les scrutins aient lieu en 2018 soit publié. Et elle appelle à la non-violence de la part du peuple congolais. Plusieurs mémos lui ont été rendus au cours de sa visite, et surtout celui de l'opposition, qui, désormais, parle le même langage. Pour ces derniers, la décision du départ de Joseph Kabila à la fin de sa rallonge le 31 décembre 2017 est toujours d'actualité. Voilà pourquoi, ils préconisent la voie d'une transition qui se ferait sans l'actuel Président de la République.

Pour que le clan réuni de l'opposition congolaise accepte de mettre de l'eau dans son vin, il exige des signaux clairs en terme de certitude venant de la CENI et du pouvoir en place notamment, la décrispation, qui passe par la relaxation des prisonniers politiques, la liberté de manifestations et, bien-sûr le calendrier électoral avant la fin de l'année.

Nouvelle formule

Pour les Etats-Unis, la piste de 504 jours de Corneille Nangaa a été jugée non réaliste par l'Amérique à travers son émissaire, Nikki Haley, qui a séjourné en RDC pendant trois jours. Justement, pour maintenir un minimum d'équilibre entre le camp de la Majorité qui soutient toujours la démarche de la continuité conformément à la Constitution et tous les Accords y afférents, et celui de l'opposition, qui ne cesse de préconiser le départ sans conditions du Président Kabila, les Etats-Unis d'Amérique ont proposé à la CENI d'organiser les élections en 2018. Pour tenter d'apporter leur soutien à la RD. Congo dans le processus électoral, les USA ainsi que la Communauté internationale ont demandé à la CENI et au Gouvernement de se déployer afin que les élections aient lieu l'année prochaine, contrairement à la date d'avril 2019 tel qu'estimé par le Président de la Commission électorale.

Si la CENI, le régime et l'opposition regardaient tous dans la même direction, il est possible que la situation électorale se normalise de mieux en mieux dans ce pays. Et, aux acteurs de s'y mettre pour la cause de la démocratie. Le chemin est peut-être un peu plus clair pour voir un avenir plutôt calme en RD. Congo.