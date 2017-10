Madagascar: Antsakabary - La tête du maire «mise à prix»

Celles-là ont été placées en détention préventive à la maison centrale d'Antsohihy pour le lynchage à mort de deux agents de police, articulé du début des auditions des quarante-deux policiers ayant participé à l'expédition punitive menée à Antsakabary«Dissimulés derrière cette même organisation d'existence aléatoire, les malfaiteurs m'ont informé que ma tête aurait été mise à prix, à 12 millions d'ariary, et que quatre millions leur aurait déjà été versés. Pendant quelques semaines, deux gendarmes armés ont assuré ma sécurité, jour et nuit», indique le maire.

C'est la deuxième fois que la soi-disant organisation s'attaque à l'élu d'Antsakabary, en quatre mois. «Dans la matinée de mercredi, vers 11 heures, on m'a notifié par Short message service (SMS) que je serais dans le collimateur des Jangilo. Des mercenaires de cette organisation quasi-fictive auraient été payés par des individus qui veulent ma mort. L'on peut identifier l'origine du SMS. La personne qui me l'a envoyé me somme de la contacter», confie le maire.

Des messages qui ouvrent la boîte de Pandore. Menacé de mort par une prétendue organisation criminelle qui s'est attribuée l'appellation de « Jangilo», Franck Lemon Andriatsilahosana, maire de la commune rurale d'Antsakabary Befandriana-Nord, ne sait plus à quel saint se vouer. Désemparé, l'élu s'en remet aux forces de l'ordre ainsi qu'aux autorités. Aux dernières nouvelles, le commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Sofia, le chef de région et le préfet ainsi que le chef du district de Befandriana-Nord ont été informés de l'épée de Damoclès suspendue au dessus de la tête de Franck Lemon Andriatsilahosana.

