Guinée Equatoriale: «Biens mal acquis» - Colère de Malabo après la condamnation du fils Obiang

Le message a été clairement passé à l'Elysée et au Quai d'Orsay par ma voix pour attirer l'attention et dire que cette affaire-là ne tient pas la route...

Teodorin Obiang doit enfin faire face à un autre front. En Suisse, la justice a ouvert une enquête l'année dernière pour « corruption » et « blanchiment d'argent ». Un bateau et onze véhicules de luxe ont été saisis par deux procureurs de Genève. « Pour l'heure, assure l'avocat de l'Etat équato-guinéen, Teodorin Obiang n'a reçu aucune convocation pour venir se défendre ».

La justice française a condamné vendredi 27 octobre le vice-président équato-guinéen, Teodorin Obiang, à trois ans de prison avec sursis et à une amende de 30 millions d'euros avec sursis également. La cour a aussi ordonné la confiscation de l'ensemble des biens déjà saisis, dont un somptueux hôtel particulier avenue Foch à Paris, une des artères les plus cotées de la capitale. C'est la première fois qu'un responsable politique africain est condamné en France pour une affaire de « biens mal acquis ». Ce jugement a déclenché la colère de Malabo, qui compte poursuivre son combat contre ces démarches judiciaires.

