Madagascar: Investissements - Le secteur minier continue de faire l'objet de discours démagogique

Les pays qui disposent des richesses minières, mais n'ont pas les compétences techniques et les capacités financières nécessaires continuent de faire appel à ces « majors » qui ne se décident à s'installer que s'ils sont sûrs de rentabiliser les centaines de millions, voire les milliards de dollars qu'ils investissent. L'exemple le plus récent est la décision des géants miniers d'aller voir au Kenya et au Sénégal pour des projets d'ilménite, au lieu de rester à Madagascar. Du coup, dire qu'on n'a qu'à lancer un appel d'offres et le monde sera avec nous relève de l'ignorance et de la démagogie. Surtout en ce moment où toutes les compagnies minières sont en difficulté en raison de la chute des cours des minerais.

On a pu le constater quand il avait déclaré dans une station de radio privée, le 24 octobre dernier que s'il devient président de la République à l'issue des élections de 2018, il prendra parmi ses premières mesures des négociations avec les exploitants miniers. Et ce, afin de prendre 50% des bénéfices des exploitations minières. D'après lui, les grandes entreprises minières n'ont qu'à partir si elles ne veulent pas accepter nos conditions. Une manière en somme de dire que c'est l'Etat malgache qui impose les règles.

