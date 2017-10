Madagascar: Afrobasket Fiba 3 - Cap sur Lomé

La délégation malgache, qui disputera l'Afrobasket 3×3 à Lomé, quittera le pays cet après-midi. La délégation dirigée par le responsable de la commission de basketball de masse, Rina Randrianarisoa, est composée de cinq membres dont quatre joueurs, à savoir Elly Randriamampionona, Rick Ley Loubachy, Fabrice Constant Mandimbison et le capitaine Claudio Mbolatiana Rajaonarivony.

La formation malgache représentera la zone 7 à Lomé. Cette joute africaine réunira en tout douze pays, entre autres le Togo, l'Ouganda, le Mali, la Zambie, le Nigeria, le Niger, l'Égypte, le Ghana, la Mauritanie, Bénin, la Côte d' Ivoire et Madagascar. La délégation a été reçue hier par le ministre de la Jeunesse et des sports, le Dr Jean Anicet Andriamosarisoa à son bureau à Ambohijatovo pour la traditionnelle bénédiction avant de partir défendre les couleurs nationales. Le ministre leur a remis une enveloppe en guise d'argent de poche pour les membres de la délégation, et le ministère prend aussi en charge une partie des frais de déplacement de la délégation.

« J'espère que rentrer avec la coupe est possible car je trouve le niveau des autres pays africains plus ou moins similaire au nôtre », estime le ministre. «La délégation y arrivera un peu tôt, quatre jours avant la compétition. C'est une occasion de s'adapter au climat et aux repas », a souligné le président de la fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaroson. Ce dernier rejoindra la délégation le jeudi 2 novembre, la veille du coup d'envoi et jour de la réunion technique.