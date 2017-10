Burkina Faso: La défense du général Diendéré contre-attaque

Gilbert Diendéré demande également l'inculpation de l'ancien chef d'état-major général des armées et de plusieurs hauts gradés de l'armée pour l'avoir désigné le 17 septembre 2015 comme président, étant constatée la vacance du pouvoir. « Comme c'est le RSP qui a commencé, ils ont estimé que celui qui le connaissait le mieux n'a qu'à prendre la tête, et ils vont le soutenir. C'est pourquoi le général avait dit qu'il avait le soutien de l'armée. Sinon comment sortir l'hélico ? Il faut que le chef d'état-major signe pour aller chercher le matériel du maintien de l'ordre... »

Durant trois heures, il était face au président de la chambre de contrôle. Selon Mathieu Somé, son avocat, le présumé cerveau du coup d'Etat demande l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction pour plusieurs irrégularités constatées : « Depuis le début, c'est la violation des droits de la défense. L'autre raison que nous avons évoquée pour demander la nullité, c'est la perquisition qui a été faite au domicile du général, en son absence. Et troisièmement, son téléphone principal a disparu. Et c'est sur ce téléphone qui semblerait que Nion [l'adjudant Jean Florent Akowé Nion, membre de l'ex-RSP également inculpé, ndlr] a envoyé un sms qui aurait déclenché tout ça. Et quand on a posé la question, même si cette puce disparaît, Nion a un téléphone ! Mais on nous dit qu'on a remis ce téléphone à la famille de Nion... »

Le général Gilbert Diendéré, ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, est poursuivi entre autres pour crime contre l'humanité, attentat à la sûreté de l'Etat, meurtres, et complicités de coup et blessure.

