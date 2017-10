Ile Maurice: Pointe-Cassis - Le cachet du morne

Un petit bout de paradis. C'est ainsi qu'est décrit Pointe- Cassis, situé dans le village du Morne. Pourtant, peu fréquenté auparavant, il détient un trésor. Cet endroit recèle l'une des plus belles plages de l'île. Petit détour...

Elle était, il y a encore quelques années, très peu fréquentée. Mais depuis que le gouvernement a rendu la plage de Pointe-Cassis publique, la localité attire bon nombre de visiteurs. De plus, des aménagements ont été faits pour y faciliter l'accès, alors que l'endroit était principalement connu des habitants du Morne. Ils étaient les seuls à emprunter un petit chemin, situé à l'arrière du centre communautaire du village, pour s'y rendre.

Après une dizaine de minutes de marche, on y est. Le spectacle est à couper le souffle. Les habitués décrivent le lieu comme un coin de paradis. De la plage, la vue est imprenable sur la montagne du Morne. Seul un bras de mer sépare les deux extrémités du village du Morne ; le côté «village» du côté de la «montagne».

L'île au Fourneau, sise en face de la montagne du Morne, ajoute à la beauté de la vue. De plus, la tranquillité est de mise dans cet écrin de verdure où règnent en maître la mer et la montagne. Il n'y a que le clapotis de l'eau venant taquiner, à un rythme régulier, le sable fin et le chant des oiseaux qui se font entendre. En s'approchant de l'eau cristalline, on peut même voir les poissons s'amuser entre les racines des mangliers.

Plongé dans ce paysage, on y perd la notion du temps. Toutefois, à Pointe-Cassis, la vigilance doit être de mise. La mer, maîtresse des lieux, doit être surveillée de près. Les langues d'eau et bras de mer se vident et se remplissent au gré de la marée jusqu'à recouvrir le chemin de sable. Il faut alors emprunter un petit chemin à travers les filaos qui n'est, lui aussi, pas sans risque. Le mieux c'est de connaître l'heure de la marée montante avant de s'y rendre...