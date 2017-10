Maroc: SM le Roi lance le projet de construction de la nouvelle gare routière de Rabat

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, vendredi, au lancement des travaux de construction de la nouvelle gare routière de Rabat, un projet structurant devant participer à l'amélioration de l'image de la Capitale administrative du Royaume et au renforcement de son attractivité.

S'inscrivant en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat, baptisé "Rabat Ville Lumière, Capitale marocaine de la culture", ce projet illustre la ferme volonté du Souverain de hisser la ville de Rabat au rang des grandes métropoles mondiales et de la doter d'infrastructures à la hauteur de son statut et en phase avec les attentes des populations, résidents et visiteurs.

La future gare routière de Rabat sera réalisée sur un terrain situé à proximité du Complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Elle sera conçue selon une architecture moderne, optimisant les espaces pour une gestion fluide des passagers, et sera dotée d'équipements conformes aux exigences internationales en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services.

Mobilisant une assiette foncière de plus de 8 ha, avec une surface couverte de 21.617 m2, ce projet, qui bénéficiera d'un accès direct à partir de l'autoroute Rabat-Casablanca, comportera 46 quais pour autocars, un parking pour stationnement courte durée (24 places) et un autre pour stationnement de longue durée (20 places), ainsi que des espaces de restauration et d'attente.

Dotée d'une enveloppe budgétaire de l'ordre de 160 millions de dirhams (hors aménagements extérieurs), la future gare devra contribuer au décongestionnement du trafic à l'intérieur de la ville, à la réduction du taux de pollution, outre l'optimisation du transport des voyageurs à travers notamment l'amélioration des services fournis.

Ce projet, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par la société "Rabat Région Aménagement", sera réalisé dans un délai de 36 mois dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau et la Commune de Rabat.

A forte valeur ajoutée, le projet de construction de la nouvelle gare de Rabat vient s'ajouter aux multiples actions et initiatives entreprises par Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, au niveau de la région, destinées à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, au renforcement des services et infrastructures de base et au développement intégré, équilibré et inclusif de la Capitale du Royaume.