Angola: La ministre des Sports en faveur d'un dialogue "ouvert" pour protéger davanatge les équipements sportifs

Lubango — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula Sacramento Neto, a soutenu vendredi, à Lubango, la nécessité d'un dialogue plus ouvert, visant le traitement approprié des infrastructures construites dans tout le pays et celles qui sont en état de dégradation.

Ana Paula Sacramento Neto a fait ce propos lors de sa visite au stade national de Tundavala et aux trois pavillons situés à Nossa Senhora do Monte, dans la province de Huíla.

Selon la ministre, il ne suffit pas seulement de remettre en état les infrastructures, mais aussi créer les conditions pour un entretien constant après leur restauration et éviter qu'elles atteignent l'état de dégradation actuel.

Quant au stade Tundavala, la ministre a déclaré que les principales solutions passaient par l'accès à l'eau potable pour arroser la pelouse, et a promis qu'elle s'entretiendrait avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau, en vue de poursuivre le dialogue avec la Fédération et les associations un meilleur usage de l'eau.

D'autre part, Ana Paula Sacramento Neto a révélé qu'il existait déjà dans le statut du ministère, en cours de finalisation, l'option de donner une certaine autonomie financière à ces institutions sportives (... ).

C'est la première visite que la ministre de la Jeunesse et des Sports effectue dans la province de Huíla depuis sa récente nomination en ce poste par le président de la République, João Lourenço.