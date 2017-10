Ile Maurice: Agression d'Urvashi Joygobhin - Portrait d'un mari-bourreau

Il ignore la raison de son agression. Ashley Tranquille, 18 ans, avait été pris à partie par Kevin Joygobhin et son ami, Alvesh Gundowree, il y a deux semaines. Il devait leur apporter des cigarettes. En se rendant sur les lieux, Ashley Tranquille constate que les deux hommes sont saouls. «Zot inn bat mwa, kraz boutey lor mo latet, flank mwa kout tiyo.» Après l'avoir roué de coups, les deux hommes voulaient jeter son corps dans La Nicolière. «Ils m'ont balancé dans une voiture mais Alvesh a constaté que ses vêtements étaient tachés de sang. Il est parti se changer et j'en ai profité pour me sauver. Ma tante m'a aidé.» Pendant qu'il est transporté à l'hôpital de Flacq, les deux hommes prennent la fuite. Ashley Tranquille sombre peu après dans le coma. Il garde toujours des séquelles de son agression.

Urvashi Joyghobin a été tabassée et abandonnée dans un champ de canne, à Pont-Blanc, Pamplemousses. Elle ne doit son salut qu'à un chef de gare qui l'a transportée à l'hôpital du Nord. Hier, elle a été transférée dans un autre hôpital. Son état de santé et celui du bébé ne sont pas préoccupants.

