Ile Maurice: Partielle au nº 18 - «'Put people first' sa mem valer Parti travailliste», soutient Boolell

«J'ai proposé Arvin Boolell comme candidat. Il n'y aura aucune bagarre entre Arvin Boolell et moi. Il sera le chef de file du parti s'il est élu. Shakeel est au courant. On ne peut oublier les avancements qu'a apportés le parti. Je suis fier que le Parti travailliste ait corrigé les injustices du destin», a fait ressortir l'ex-Premier ministre.

Le leader du PTr, Navin Ramgoolam, a une nouvelle fois avancé qu'il n'y avait aucune rivalité entre lui et Arvin Boolell. La campagne des Rouges est axée sur quatre thèmes : Arvin Boolell incarne les valeurs du parti, il a été député pendant 30 ans, il est un politicien de proximité et finalement il essaiera de régler les problèmes.

Arvin Boolell a tiré à boulets rouges sur Roshi Bhadain, candidat du Reform Party. Il a notamment critiqué le financement du parti de l'ex-ministre. «Il est le leader d'un parti de la bonne gouvernance mais nous ne savons pas d'où sort l'agent. M. Rawat a créé un empire et on a démantelé la BAI. Quand Shakeel dit que Bhadain est un agent du gouvernement, il y a beaucoup de vérité dans cela. To mem ti bandari dan la kwizin ki to pe dénonsé. Le temps est révolu. Il faut revoir la loi sur le financement des partis et sur notre système électoral.»

Le candidat des Rouges, Arvin Boolell, a lancé un appel aux habitants de la ville des fleurs pour un vote «pour l'île Maurice». Il est sur le terrain depuis quatre mois. «'Put people first' sa mem valer prone par le PTr. L'empreinte du parti est visible dans chaque coin de rue. Le PTr, c'est la cohésion et l'unité nationale. Nous devons libérer le pays. Nous devons reconstruire notre avenir, reconstruire notre pays», a-t-il soutenu.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.