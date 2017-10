Angola: Une entreprise portugaise présente de nouvelles méthodes de construction civile

La 14e édition de la Foire internationale d'équipements et matériaux de construction, Travaux publics, Urbanisme et architecture (Projekta / 2017) compte sur la participation de 100 exposants sur une superficie de cinq mille mètres carrés.

Il a indiqué que la durée de vie de ces maisons était la même que celle des maisons traditionnelles, mais elles diffèrent dans la construction ou le montage, et dans certains cas, avec des prix plus bas.

Le responsable a dit que c'était la deuxième participation à la foire et servait à sonder le marché, comprendre la réceptivité de ses produits et de la société, et à l'avenir mettre en œuvre des innovations s'il y a une forte demande pour ses services.

Luanda — La société portugaise Conmarfel présente trois nouvelles méthodes de construction civile à la 14e édition du Salon international d'équipements et matériaux de construction civile, travaux publics, urbanisme et architecture Projekta / 2017, qui se déroule du 26 au 29 de ce mois dans la baie de Luanda.

