Angola: Le gouvernement souligne des mesures visant à améliorer la situation économique

Luanda — Une série de mesures et d'actions politiques et économiques qui peuvent influer sur les attentes des agents économiques, la promotion de la stabilité macroéconomique et la reprise de la croissance économique et l?atténuation des problèmes sociaux les plus urgents durant la période allant d?octobre 2017 à mars 2018, ont été souligné vendredi à Luanda par le ministre des Finances, Archer Mangueira.

Cet exercice, qui fait partie du Plan de mesures politiques et d'action visant à améliorer la situation économique et sociale du pays, prévoit la consolidation des mesures disciplinaires, la rigueur et la transparence dans la gestion budgétaire, associé à la réforme fiscale en cours.

Archer Mangueira, qui parlait à l'acte de clôture des XXXe journées technico-scientifiques de la FESA, a ajouté que c'est une action qui influencera la réduction des besoins de financement du gouvernement en devises et qui aura des effets positifs directs sur l'économie.

Le processus de réorganisation du système financier, déjà en phase finale, a été l'autre point soulevé par le ministre des Finances, un aspect qui, en soi, est en train de développer une véritable alternative flexible aux besoins de collecte de fonds pour l'investissement.

Selon le gouvernant, "il ne sera possible de réduire le niveau d'exposition des banques au risque systémique qu'avec notre système financier parfaitement aligné aux meilleures pratiques internationales".

Il a ajouté qu'en assurant la séquence appropriée des politiques et mesures micro et macroéconomiques, il sera possible de restaurer la crédibilité de la politique monétaire nationale.

Sur une période de six mois, le ministre des Finances croit à la possibilité d'accélérer les bases pour une économie plus diversifiée en termes de revenus, de garantir les équilibres internes et externes du pays garantis et d'assurer les conditions nécessaires pour stimuler la transformation économique, le développement le secteur privé et la compétitivité.

En présence de diplomates accrédités en Angola et d'experts internationaux, il assuré que le travail était en cours pour réduire les principales contraintes auxquelles sont confrontés les investisseurs privés, notamment les difficultés d'accès au crédit, le manque de produits intermédiaires et énergétiques, l'insuffisance d'équipements, la bureaucratie excessive et la détérioration des perspectives de vente.

"Nous travaillons pour créer un environnement commercial propice à la création d'emplois, l'augmentation des recettes fiscales et la réduction de la pauvreté et des asymétries régionales", a-t-il affirmé.

Le ministre des Finances a également fait une incursion des principaux impacts macroéconomiques que la crise économique et financière mondiale, dérivée de la baisse du prix du pétrole au second semestre de 2014, qui a affecté également l'Angola.

L'activité économique a ratenti de telle manière que, selon les données officielles, le taux de décroissance du PIB real est passé de 6,8pour cent en 2013 à 0,1 %, en 2016.

Pour l'année 2017, on s'attend à un taux de croissance réelle du PIB de 2,1%, soit 1,6% pour le secteur non pétrolier et 0,6% pour le secteur pétrolier.