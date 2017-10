Congo-Kinshasa: Nikki Haley édifiée, alternance prônée - La CENCO insiste sur l'Accord de la Saint Sylvestre !

La Conférence Episcopale Nationale du Congo a rencontré, vendredi 27 octobre 2017, Nikki Haley, émissaire de Donald Trump au Congo-Kinshasa. Réagissant à l'appel à la publication d'un calendrier électoral, la CENCO, qui a rendu public un communiqué final sur le contenu de cet entretien, insiste sur l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Elle en appelle, aussi, à la publication d'un calendrier électoral réaliste et précis, à la non-représentation du Président Kabila aux prochaines élections et, enfin, martèle, in globo, sur l'effectivité de l'alternance au pays.

A en croire le document de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, Marcel Utembi et Fridolin Ambongo, qui ont eu à échanger avec la missi dominici du pays de l'Uncle Sam, ont eu à "appeler le peuple américain à aider les congolais à faire aboutir le processus électoral dans un délai convenable et acceptable par toutes les parties prenantes, à obtenir le respect de l'Accord de la Saint Sylvestre, à recommander à la CENI la publication rapide d'un calendrier électoral, à demander au Président Kabila un engagement explicite de ne pas se présenter comme candidat, à encourager le pouvoir à persévérer dans la décrispation politique. "Ci-dessous, in extenso, le communiqué des princes de l'Eglise Catholique.