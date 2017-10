Angola: Le partenariat avec Bretton Woods est indispensable - Archer Mangueira

Luanda — Le ministre des Finances, Archer Mangueira, a réitéré vendredi que l'Angola continuera à bénéficier de l'assistance technique nécessaire auprès des institutions de Bretton Woods, dans le contexte de marquer des marchés financiers.

"L'Angola est fier d'appartenir à cette famille de mesures de politique budgétaire avec lesquelles il a eu un bon bilan de coopération", a-t-il salué.

Parlant à la cérémonie de clôture des XXIe journées technico-scientifiques de la FESA, qui ont eu lieu du 24 au 27 octobre, il a dit que l'Angola avait également, en plus du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, d'importants partenariats stratégiques bilatéraux.

Ces partenariats, selon Archer Mangueira, seront améliorées afin d'accroître la capacité de l'économie dans ses différents secteurs, répandant les marchés cibles des biens et services concurrentiels.

Ces mesures sont incluses dans le Plan intérimaire de mesures politiques et d'action visant à améliorer la situation économique et sociale du pays entre octobre 2017 et mars 2018.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'adaptation du système financier angolais aux normes et aux meilleures pratiques internationales, grâce au travail de la diplomatie financière commencé en 2016, et afin de s'adapter aux normes et aux meilleures pratiques internationales, la BNA a lancé plusieurs contacts avec le FMI, ayant sollicité une assistance technique pour renforcer la supervision bancaire et prévenir le blanchiment d'argent et lutter contre le financement du terrorisme.

Dans ce contexte, le FMI a signalé qu'il était assuré les conditions de fourniture d'une assistance technique à la BNA, fondée sur le renforcement du cadre juridique angolais en ce qui concerne la stratégie de prévention du blanchiment de capitaux et le combat au financement du terrorisme, la révision et l'amélioration de la réglementation et des normes en la matière.

Cette assistance peut être étendue à l'Unité d'information financière (UIF), en ce qui concerne sa structure et la création d'outils pour son développement.