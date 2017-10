Madagascar: Diaspora - Les Malgaches de l'étranger en difficulté

Si, jusqu'ici, aucun projet commun de développement de la diaspora malgache n'est connu, les associations et organisations fondées par des membres de la diaspora ont cependant leur petit projet à eux pour contribuer au développement du pays.

Toutefois, elles essaient tant bien que mal de s'autofinancer dans cette participation au développement du pays. Yvon Tatafasa, président et fondateur du « Take my hand project » sis aux États Unis, opte pour l'éducation des jeunes pour contribuer à bâtir un avenir meilleur pour Madagascar. Selon lui, « sans l'aide d'amis américains, l'organisation n'aurait pas pu tenir longtemps ». D'autres iront jusqu'à dire que c'est le rôle de l'État et non pas de la diaspora de venir en aide au pays et qu'elle doit bénéficier de différents avantages comme sur les taxes et impôts.

Les inscrits au forum de la diaspora comptent trois cent cinquante personnes. Sur place la direction de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères enregistre cent cinquante participants.

Les résolutions et les conclusions du forum doivent être connues aujourd'hui, avant sa clôture officielle. Les stands abritent des associations de toutes sortes œuvrant dans l'aide pour les habitants de Madagascar. Parmi elles figure la Fédération des Entités Œuvrant pour Madagascar ou FEO, présidée par Mpanarivo Rakotoharimanana.

Pour contribuer à l'épanouissement économique de Madagascar, il propose la mise en place d'une banque malgache qui faciliterait les transactions bancaires. « Cela peut faciliter l'envoi d'argent à partir du pays et, surtout, elle sera quasiment malgache », a-t-il soutenu. Selon lui, à l'exception de la banque Sipem, toutes les autres sont des banques étrangères. « L'objectif est de montrer que Madagascar peut faire de grandes choses », a-t-il déclaré. Mpanarivo Rakotoharimanana affirme également qu'une fois opérationnelle, « cette banque sera gérée par l'État ».