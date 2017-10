Madagascar: « Royal Bingo Loto » - Tsiliva dans la peau du présentateur

La présentation du « Royal Bingo Loto » s'est tenue hier au Louvre, avec Tsiliva, présentateur vedette de l'émission, et les responsables auprès de « Royal Bet ».

Chanteur, musicien, mais aussi comédien, Tsiliva est un artiste qui en cache d'autres. Et lorsqu'on a cette impression de bien le connaître, il sort de son chapeau magique une autre surprise. Pour le « Royal Bingo Loto », un jeu proposé par « Royal Bet », qui sera diffusé sur TV Plus tous les dimanches à 17h20 à partir du 5 novembre prochain, Tsiliva sera le présentateur vedette du jeu. Avec son humour, sa bonne humeur et ses inspirations, il animera l'émission avec beaucoup de passion.

Le « National Bingo Loto », comme son nom l'indique, est un jeu de hasard qui reprend exactement les mêmes règles du jeu du loto. Sauf que cette fois-ci, le jeu se fera à la télé et les boules seront tirées au sort grâce à une machine spécialisée. Le ticket de participation est à 500 ar et permet de gagner plusieurs dizaines de millions d'ar. Il est déjà disponible dans tous les points de vente à Antananarivo, Antsirabe, Toamasina et Toliara. Avec la série de six tickets, à 3 000 ar, donc non seulement on multiplie les chances de gagner, mais en plus, on participe automatiquement à la tombola de l'appel surprise qui peut faire gagner plusieurs lots. L'émission étant diffusée en direct, tous les participants doivent être sur le qui-vive.

Jeux. Outre le jeu qui sera tiré tous les dimanches, « Royal Bet » a déjà ouvert quatre salles de jeu où on peut jouer aux machines à sous et aux roulettes. Et dans chacune des salles, il y a un grand jackpot avec beaucoup de sous à la clé. On en trouve aux 67Ha, Suprême Andravoahangy, Cristal Behoririka et à la Villa Pradon Antanimena.Outre les jeux sur place, un loto 15/90 permet de faire gagner des lots tous les jours, à la Villa Pradon. Depuis quelques temps donc, beaucoup sont ceux qui ont joué et gagné des millions d'Ar.

Avec ce « National Bingo Loto », le jeu de hasard est relancé. En tout cas, les tickets étant déjà en vente, les chances de devenir millionnaire du jour au lendemain sont à portée de main !