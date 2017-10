Congo-Kinshasa: Signaux clairs !

A quand les élections en République Démocratique du Congo ? La question a taraudé bien d'esprits au-delà des frontières naturelles du Congo-Kinshasa. La controverse perdure. Pour le pays de l'Uncle Sam, à en croire Nikki Haley, envoyée spéciale de Donald Trump, si les joutes électorales sont reportées de 2017, comme le prévoyait l'Accord de la Saint Sylvestre, ces dernières devraient avoir lieu non en 2019 comme le projettent Corneille Nangaa et la Commission Electorale Nationale Indépendante mais, plutôt, l'année prochaine, c'est-à-dire, en 2018. C'est là, à tout dire, la principale concession que la communauté internationale est prête à faire, avec à sa tête les Etats-Unis d'Amérique. Qu'en est-il de l'Opposition au pays ?

L'Union pour la Nation Congolaise ainsi que le Front pour le Respect de la Constitution menée par le MLC de Bemba, chapeauté par Eve Bazaïba, étaient, jusqu'ici, défenseurs uniquement de la thèse selon laquelle les élections devraient avoir lieu en 2017 tel que le stipule le compromis politique signé sous la houlette des évêques catholiques à la veille de la "Bonne année" 2017, donc en 2016.

Pour sa part, le Rassemblement des forces politiques et sociales, aile dure, avait déjà levé l'option de se projeter au-delà de 2017. Selon cette plateforme laissée par Etienne Tshisekedi, le cap de 2017 dépassé, il faut instaurer une TSK -une Transition Sans Kabila- afin d'organiser des élections à la mi-2018. Tout de même, il faut dire que les contradictions sont allées de plus belle depuis que Nangaa Corneille, président de la CENI, a lancé la bombe atomique des 504 jours. En clair, s'il faille s'en remettre aux lumières de Nangaa et sa suite, après la fin de l'enrôlement, délai voilé jusque-là, 504 jours devront être comptés avant que le peuple congolais se présente devant les urnes pour se choisir des nouveaux dirigeants.

Pures inepties pour l'Opposition et d'autres forces dont des organisations de la société civile ainsi que des mouvements citoyens. Dans un décor où glissement ad vitam aeternam se confrontait, à l'aube de la deadline du 31 décembre, à l'option de la rue levée par l'Opposition, l'arrivée d'un émissaire et le message d'un envoyé de Donal Trump, le commandant de la plus grande force diplomatique et militaire du monde, étaient plus qu'attendus. CENCO, CENI, le quarto Kamerhe-Bazaïba-Félix Tshisekedi-Lumbi, Minaku, puis, enfin, Joseph Kabila ont eu à conférer avec Nikki Haley, la porte-voix des Usa au sein de l'ONU qui a apporté le message de son administration au Congo-Kinshasa.

Buvant tout élan sensationnel, ladite administration, à en croire les propos de son missi dominici s'en remet exclusivement à des élections en 2018. Pour se faire, le pouvoir devra envoyer des signaux clairs à l'Opposition qui, d'ailleurs, avec fermeté, les exigent rubis sur ongle. Décrispation, comprendre libération des prisonniers politiques et cessations des poursuites notamment, sur des opposants comme Katumbi et autres, publication d'un calendrier électoral qui respectera le délai non de 2019 mais de 2018, ainsi que d'autres points. Voilà, les signaux attendus pour qu'un consensus tacite soit trouvé. Faudra-t-il un troisième dialogue pour formaliser ce consensus ? La question et ses préoccupations demeurent. Quoiqu'il en soit, une interrogation est dans bien d'esprits : ces signaux seront-ils envoyés ?

La Pros.