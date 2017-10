Ile Maurice: Paul Bérenger - «Xavier Duval a totalement raté sa rentrée parlementaire»

Une bonne partie de la conférence de presse du MMM a été consacrée à la situation au parlement. Paul Bérenger s'est adressé à la presse au Henessy Park Hotel ce samedi 28 octobre. Il a non seulement critiqué le gouvernement, mais aussi les autres parties de l'opposition quant aux «cafouillages» qui ont eu lieu mardi dernier.

«Après plusieurs mois de congé, Xavier Duval a totalement raté la rentrée parlementaire. Sa performance a été minable» a déclaré Paul Bérenger. Cependant, il a aussi précisé que les procédures pour son expulsion n'ont pas été respectées. Le leader du MMM a été catégorique : c'était une expulsion illégale. Mais ce n'est pas tout. La motion de blâme que Rajesh Bhagwan avait déposé contre Kalyan Tarolah n'a pas été débattue. Le temps alloué aux questions avait été accaparé par Sudesh Rughoobur. «Nous avions suggéré qu'il n'y ait qu'une question par député au lieu de quatre pour plus de fair play» a-t-il fait savoir. Tout ceci pousse Paul Bérenger à qualifier cette session parlementaire comme «sombre.» D'ailleurs, il a dénoncé l'attitude de la Speaker.

La campagne pour les élections partielles au au No. 18 (Belle-Rose - Quatre-Bornes), et surtout, la présence de Navin Ramgoolam sur le terrain, a aussi été abordée. «Enn vot pou Arvin, ce enn vot pou Navin. Nou pena doute ki la popilasyon pou dir non a sa» a-t-il dit.

Quant au projet de Metro Express, Paul Bérenger a déploré l'attitude de Nando Bodha. Il soutient que le ministre des Infrastructures publiques avait promis la transparence quant à ce projet mais finalement, il a annoncé que le contrat signé avec Larsen & Toubro est confidentiel. «Il était censé déposer une le Feasibility Report mais c'est un autre document qu'il a déposé. Li paret ki limem ek so minister pa fouti fer differans ant documents» a dit Paul Bérenger. En conclusion, le leader du MMM a rendu hommage à Prem Nababsing et a exprimé son soutien à sa Vidula Nababsing et ses trois filles.