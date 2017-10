Madagascar: Hôtel Ibis Ankorondrano - La Turquie donne des leçons de démocratie à Madagascar !

La célébration du 94e anniversaire de la République de Turquie s'est tenue, hier, à l'hôtel Ibis Ankorondrano en présence des autorités malgaches et des différentes chancelleries en activité à Madagascar.

C'était une occasion pour Henry Rabary-Njaka, ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur turc à Madagascar, Volkan Türk Vural, de réaffirmer l'engagement favorable des deux pays pour des relations bilatérales excellentes. Si le chef de la diplomatie malgache a soutenu que « les coopérations vont dans la recherche des intérêts mutuels et le bien-être de la population des deux pays », l'ambassadeur turc a rappelé les réalisations entreprises par la Turquie pour Madagascar.

A-t-il cité, entre autres, la contribution de la compagnie aérienne turque Turkish Airlines dans la facilitation de la connectivité aérienne entre les deux pays, l'implication de l'agence de coopération et de développement turque TIKA dans la réhabilitation de dix écoles primaires et secondaires en 2016 et 2017.

Démocratie. Mais ce n'est pas tout. La journée d'hier a été également l'occasion pour l'ambassadeur Volkan Türk Vural de donner des leçons de démocratie aux dirigeants malgaches à l'aube des prochaines élections. « L'année prochaine sera très importante pour Madagascar en vue d'établir un climat politique basé sur le consensus et la réconciliation pour consolider la démocratie dans le pays », a-t-il indiqué, en affirmant au préalable que « notre rôle n'est pas de juger le peuple ou le gouvernement. Mais de les comprendre, les accompagner et les aider si possible à résoudre les problèmes qui sont multidimensionnels ».

Et dire qu'en Turquie, celle d'Erdogan, la démocratie et les principes inhérents sont loin d'être acceptés et ce, malgré le fait que le même ambassadeur ait avancé que « la Turquie est un pays de tolérance ». Notons que la mission de Volkan Türk Vural arrive à son terme. Après avoir passé trois années à la tête de l'Ambassade de Turquie à Madagascar, il a été fait Commandeur de l'Ordre National malgache, une distinction honorifique attribuée par le ministre Henry Rabary-Njaka au nom du chef de l'Etat.