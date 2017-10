Cote d'Ivoire: Les samedis de biton - Victoire obligatoire

Quand j'entends le nom Russie, mon cœur trésaille d'allégresse. Deux villes au monde me passionnent et j'aimerais les connaitre. Vienne en Autruche. A cause de Mozart et de la musique classique. Au moment de la fête, d'un centenaire de Mozart, j'ai même écrit à leur Ambassadeur pour être invité afin de vivre, pendant des semaines, la musique de Mozart dans tous les coins et recoins de Vienne. Je n'ai même pas été répondu.

Moscou. Ceux qui me connaissent bien savent mon attachement à la Russie, la Russie éternelle. Celle des Tsars. Et surtout de ses écrivains. Si la pluparts des écrivains francophones sont fascinés par la littérature française et ses auteurs et sont influencés par les modes littéraires et changeants de ce pays, la littérature bourgeoise, moi je le suis des écrivains classiques russes. Une littérature sociale.

Très vite, j'ai compris que la situation de la Russie des Tsars correspondait étrangement à la situation sociale et politique de l'Afrique d'aujourd'hui. Dès mon premier livre le public sera convaincu et ne me lâchera plus. Mon style, à savoir, simplicité, clarté, concision et rapidité, me vient de Pouchkine, mon modèle. Mes thèmes : la femme, le pouvoir et Dieu sortent directement de Tolstoï.

Toutefois, je suis un peu de Dostoïevski, Gogol, Tourgueniev, et même du poète Lermontov. Il m'arrive, de temps en temps, de me prendre pour une réincarnation de Pouchkine qui reste encore et toujours l'auteur le plus populaire de la Russie et même de l'ex-URSS. On a vu que Poutine, en visite dans certains Etats de la Russie, va s'incliner devant des statues du célèbre écrivain et mettre sa main dans la main de Pouchkine aux nombreuses statues dans la Russie. Pour une fois, j'aurais l'occasion de visiter ce pays. Tout se jouera le 11 novembre 2017, à 17 h 30, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Le hasard des évènements nous place contre le Maroc pour la qualification en coupe du monde de football. RUSSIE 2018. Un faux pas contre les Panthères du Gabon, presque toutes les équipes africaines portent des noms d'animaux, nous obligent à une victoire obligatoire contre les Lions de l'Atlas. Notre présence en Russie aura de nombreux avantages. Le bénéfice sera immense pour le tourisme.

Après les jeux Olympiques, la coupe du monde de football est la plus grande vitrine pour se faire voir et se faire connaitre. On pourrait s'étonner de la folie qui s'est emparée des citoyens, petits et grands, des pays développés, à l'issue de leur qualification pour ce Russie 2018. Ils savent toutes les retombées que leur pays va bénéficier de leur seule présence en Russie 2018. En matière de communication, cité plusieurs fois le nom du pays à des milliards de téléspectateurs, d'auditeurs et de lecteurs est un élément déclencheur d'investissement. Ils sont nombreux des citoyens européens, américains ou asiatiques bourrés d'argent à investir.

Tout ce qui leur manque c'est la connaissance du pays. Aucun pays africain qualifié ne doit hésiter à investir des milliards pour sa promotion en ce moment où tous les citoyens du monde sont sensibles à la connaissance des pays qualifiés. On sait que depuis une quinzaine d'années la communication a pris le pas sur tous les moyens de commandement, de management et d'administration.

Emmanuel Macron, le Président de la France utilise une méthode singulière qui montre les résultats. On ne le voit pas trop lui-même, mais ses images sont multipliées dans la conscience et l'inconscience des citoyens. En quelques mois, il fait figure d'un grand leader mondial malgré quelques mois seulement au pouvoir. La communication est toujours payante. La frilosité des Africains avec ce grand pouvoir explique le démarrage lourd et difficile des affaires et surtout de la rentabilité des affaires. On a l'impression que l'Afrique noire, principalement, est à la périphérie du monde.

Pour un match aussi capital on s'étonne, à une dizaine de jours, de la timidité de la communication. On attendra, comme d'habitude, quatre ou cinq jours avant le match, pour inonder les spectateurs de slogans vieux à l'écriture ancienne. Helléno Herrera(HH) qui fut l'un des grands entraineurs de l'Inter de Milan et le principal concepteur du catenaccio, (le verrou), le système défensif disait que le public est le douzième homme d'une équipe. Le public étant versatile il lui faut un vrai lavage de cerveau pour le mobiliser. Pour ce match il ne faut pas hésiter à utiliser les méthodes de propagande. C'est le subconscient positif d'un pays qui fait son succès. Tout le monde doit voir dans la même direction. Nous savons ce que peut rapporter cette victoire pour notre pays.

En plus c'est autour du football que la réconciliation se dessine à moindre frais. Le Maroc est une belle machine. En plus son sélectionneur est passé chez nous. Il connait tous nos atouts visibles et invisibles. Ne laissons pas nos joueurs partir seuls devant les Lions de l'Atlas. L'éléphant est lourd. Il faut le pousser. Le public doit être forcément le douzième homme. Pourquoi pas le stade gratuit ? Le cri délirant de spectateurs déchainés fait marquer un but. Or, il nous faut seulement un but seulement. La victoire. Rien que la victoire. Tous pour la victoire. Ainsi va l'Afrique. A la semaine prochaine.