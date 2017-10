Ile Maurice: Walk-out de l'opposition - Les questions du PMSD retirées

Les questions des députés de l'opposition incluent cette interpellation de Rajesh Bhagwan qui souhaite connaître les retombées du factfinding committee sur l'ex-directrice du Cardiac Centre, Vijaya Sumputh. Le député indépendant Kavi Ramano souhaite, lui, savoir où en est le projet de loi sur la Freedom of Information Act et le financement des partis politiques.

L'expulsion de Xavier-Luc Duval (XLD) et le walk-out en bloc de l'opposition de l'hémicycle mardi ont eu pour résultat qu'une bonne partie des questions adressées au Premier ministre et les questions aux ministres ont été retirées. «Si la question n'a pas été retirée, selon la procédure, les ministres devraient donner des réponses écrites. Toutefois si la question a été retirée, elle devrait figurer à l'agenda après, mais bien entendu ce sont les questions déjà envoyées qui auront priorité et non ces questions», explique Bobby Hureeram, ChiefWhip.

