Ile Maurice: Porlwi by Nature - Les colporteurs posent déjà problème

Artistes, architectes, horticulteurs, artisans, musiciens et passionnés de la nature... Ils sont tous invités à s'exprimer au Porlwi by Nature, prévu du 29 novembre au 3 décembre. L'accord de la municipalité de Port-Louis ayant déjà été obtenu, le comité organisateur s'active. D'ores et déjà, les commerçants demandent à la mairie de sévir contre les colporteurs lors de l'événement.

L'Association des commerçants de l'île Maurice invite la municipalité à faire preuve de sévérité envers les colporteurs dans le cadre de l'organisation du Porlwi by Nature. «Des marchands ambulants ont recommencé à opérer dans des rues de la capitale, en prévision de la période festive», déplore le président, Raj Appadu.

De citer la rue Farquhar comme exemple. «Ceux qui la fréquentent sont parfois obligés de quitter le trottoir pour marcher sur la route principale», dit Raj Appadu. Raison pour laquelle notre interlocuteur demande à la mairie de prendre ses responsabilités. «On a remarqué qu'à Rose-Hill et Curepipe, les autorités n'ont aucun mal à contrôler la situation. Mais à Port-Louis, la situation empire», souligne-t-il.

Raj Appadu demande à la police et aux inspecteurs de la municipalité de sanctionner les colporteurs opérant illégalement à l'aide de contraventions. Cela évitera ainsi le désordre lors du Porlwi by Nature.

Interrogé par l'express jeudi, le lord-maire de Port-Louis, Daniel Laurent, indique que la municipalité sévit bien contre les marchands ambulants. «On va continuer à faire respecter l'ordre émis par la Cour suprême en ce sens. On a reçu l'ordre de ne laisser opérer aucun marchand ambulant dans un périmètre de 500 mètres autour du marché central de Port-Louis.» En ce qui concerne Porlwi by Nature, il affirme que la municipalité ne participe pas à l'organisation de l'événement.

Porlwi by Nature, qui succède à Porlwi by Light, aura pour thème, comme son nom l'indique, la nature. Le but étant de conscientiser les Mauriciens sur la protection de l'environnement et de réintégrer des espaces verts au coeur de la ville. Les artistes sont donc appelés à présenter leurs créations à l'occasion.

Ceux intéressés ont déjà fait part, au comité organisateur, de leur intérêt afin de participer aux catégories suivantes : (i) open music, qui concerne la mélodie urbaine, les musiciens, DJ, producteurs, slameurs ; (ii) street food, où seulement 40 individus sont autorisés à opérer ; (iii) open ideas, où les citoyens, urbanistes, architectes et artistes feront part de leur savoir-faire à travers des tableaux grandeur nature ou des structures.