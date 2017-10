Madagascar: Peste - Le pire est-il derrière nous ?

analyse

C'est une fois de plus sur la peste que nous revenons aujourd'hui, car le sujet est crucial et ne pourra être évacué que lorsque l'épidémie sera totalement vaincue. Comme nous l'affirmions ces derniers jours, il n'y a plus cette crainte d'une propagation exponentielle, mais il existe encore une petite appréhension chez les citoyens. Les déclarations faites hier par les responsables de la lutte contre la peste se veulent rassurantes : le pic a été atteint et on ne peut que s'attendre à une amélioration de la situation.

Les déclarations ont été faites lors d'une conférence de presse et elles sont officielles. Depuis deux mois, 926 personnes ont été guéries et 126 décès ont été enregistrés. Mais l'alerte des premiers jours a donc été levée, car les services sanitaires ont réagi avec vigueur. La lutte contre la maladie a été menée de manière méthodique. Elle s'est faite en coordination avec l'OMS et les experts étrangers venus sur place.

Les citoyens ont parfois été indisposés par la sévérité manifestée par les responsables des services de santé, mais le résultat est là. Les consignes sont maintenant suivies sans rechigner. Tout le monde sait à peu près quels sont les symptômes de la maladie et quelle contenance il faut prendre lorsqu'ils apparaissent. Les cas suspects ont tout de suite été signalés et traités. C'est donc avec un certain soulagement que les personnes infectées sortent guéries après leur mise en quarantaine suivie de traitement.

L'attitude de la population en général ne reflète plus cette inquiétude des premiers jours. Elle semble même avoir changé vis-à-vis des personnes suspectées d'avoir été contaminées. Elle ne manifeste pas d'ostracisme à l'égard des proches de ceux qui sont suspectés d'être atteints de la peste. On ne se fie plus aux rumeurs qui sont lancés et qui prennent leur origine dans la psychose. Les autorités commencent à prendre de l'assurance et leurs affirmations sont de plus en plus péremptoires. La progression a été stoppée et l'embellie devrait persister. On peut donc s'interroger : le pire est-il derrière nous ?