L'espace, "Le canal aux bois" de Treichville abrite du vendredi 27 au samedi 28 octobre 2017 la première Edition du festival national du terroir dénommé " Terre ivoire".

A cette occasion, Jean-Marie Somet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, partenaire de l'évènement a annoncé : « l'année prochaine, Côte d'Ivoire Tourisme va prendre en compte toute l'organisation parce que cette année, nous avons été surpris alors qu'un tel festival est bien indiqué pour la promotion de la Culture et Tourisme.» Sur sa lancée, il a félicité la promotrice, Mme Elvire Tanh pour avoir osé à prendre une telle initiative. C'est pourquoi, il lui dit qu'elle sera sous les feux des critiques et autres quolibets mais ensemble, ils y feront face. Le directeur général a rendu hommage à Mme Elvire Tanh pour avoir déplacé les chefs traditionnels pour ce festival qui est à sa première Edition.

Quant à Mme Elvire Pascal Tanh, promotrice de l'évènement, "Terre ivoire" est une plateforme de la valorisation des us et coutumes de Côte d'Ivoire. En outre, elle a invité tout le monde à revisiter ces us et coutumes. Ce festival, dit-elle, vient rappeler que nous sommes un, même si nous sommes originaires du Sud, du Nord, de l'Est ou de l'Ouest. Et de préciser que ce festival a pour objectif de repositionner la culture et le tourisme en Côte d'Ivoire. Dans son élan, elle a traduit toute sa gratitude à toutes les personnes présentes et surtout à tous ceux qui ont rendu possible cette première Edition du festival.

Kossomou Paul, conseiller technique du ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant celui-ci, a exprimé toute la volonté de son mandant à encourager cette initiative. Et de souligner : « ce que nous devons léguer de meilleur à nos enfants, c'est la culture »

Il y a eu un concours culinaire ce même vendredi, avec 8 femmes de 8 régions qui ont rivalisé d'ardeur et d'ingéniosité. Ces 8 femmes sont les candidates au concours Miss Terroir dont le résultat est attendu pour ce samedi 28 octobre.