Madagascar: Football - Poule des As - Le bouquet final à Fianarantsoa !

La ville où la peste ne sévit pas, mais qui réalise la meilleure vente des matches de football. Il n'y en a pas trente- six, car Fianarantsoa rafle logiquement la mise et que la phase retour de la Poule des As aura lieu au stade, moderne, car les locaux tiennent à ce nouvel adjectif, de Fianarantsoa.

Ce n'était pas sorcier de trancher en faveur du stade d'Ampasambazaha pour accueillir les matches retour de la fameuse Poule des As. L'ultime rendez-vous en fait, car le nom du nouveau champion de Madagascar sera connu le 12 novembre.

Courbe ascendante. Faut-il rappeler que ce stade réalise jusqu'à aujourd'hui la meilleure affluence même sans le club phare local en l'occurrence le Zanakala. Autant le dire, les Fianarois savent apprécier un bon match de football même durant les journées ouvrables. Car dans une ville où la passion du football connaît une courbe ascendante, on accorde volontiers une demi-journée de repos aux employés, car ce n'est pas tous les jours qu'on a droit à des rencontres opposant les quatre meilleurs clubs du moment.

D'autant plus que trois journées durant, on aura droit à une franche explication entre ces quatre clubs même si pour l'instant, le COSFA et le HZAM sont plutôt mal partis avec un seul point au compteur.

Théoriquement, tout se joue entre la CNaPS Sport qui reste devant avec 9 points et son dauphin Elgeco Plus qui n'a que 6 points.

Comme ces deux équipes sont bien capables de rééditer leur exploit de la phase aller en allant battre le COSFA et le HZAM, il faut attendre la dernière journée pour voir le profil du nouveau champion.

Calendrier. Le dernier match du 12 novembre opposera en effet la CNaPS Sport à Elgeco Plus. Un duel très prometteur même si un nul permettrait aux caissiers de garder leur titre. Mais ne jurons de rien, car rien ne dit que les militaires et Amparafa ne vont pas à leur tour renverser la tendance en brouillant les cartes. En attendant voici le calendrier de cette phase retour de la Poule des As :

Mercredi 8 novembre

13h : Elgeco Plus contre HZAM

15h : CNaPS Sport contre COSFA

Vendredi 10 novembre

13h : Elgeco Plus contre COSFA

15h : CNaPS Sport contre HZAM

Dimanche 12 novembre

13h : COSFA contre HZAM

15h : CNaPS Sport contre Elgeco Plus