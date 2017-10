Madagascar: Jean Max Rakotomamonjy - Accident spectaculaire de son cortège à Ivandry

Pour un spectacle gratuit, c'en était peut-être un. La voiture tout-terrain de marque Tata qui transportait une partie des « bodyguards » du président de l'Assemblée nationale a fini sa course les quatre roues en l'air.

Sur place, nous avons appris que cette voiture ouvreuse, celle qui était juste devant le véhicule transportant Jean Max Rakotomamonjy, a eu une crevaison en pleine vitesse. Le tout-terrain a percuté une autre 4×4 Toyota V8 issue du même cortège avant de finir sens dessus-dessous. Plus de peur que de mal, puisque les concernés sont sortis sans de graves blessures.

L'accident s'est produit hier à l'entrée de l'hôtel Ibis où devait se dérouler la célébration de la fête nationale turque et à laquelle le président Jean Max Rakotomamonjy a été l'invité de marque. On n'attendait plus que lui pour commencer l'événement et à l'intérieur, les invités commençaient à s'inquiéter de son retard exagéré. De son côté, le cortège, sûrement sous pression, roula à vive allure pour rejoindre la cérémonie.

Des témoins avancent même que les voitures de l'escorte ont pris un contre-sens. Malgré l'incident, l'autorité en question a pu honorer de sa présence la cérémonie. Un tel fait mérite de remettre en cause l'effectivité du code de la route. Et si on se casse la tête sur la répression de l'utilisation des vitres fumées, les vrais problèmes sont parfois ailleurs en matière de circulation. L'abus d'autorité en est un.

Nombreux sont les cortèges des autorités qui prennent un sens unique, qui plus est, à leur passage, les autres usagers doivent impérativement céder la route. Depuis longtemps, une telle pratique est le lot quotidien des automobilistes tananariviens sans qu'aucune mesure restrictive n'ait été prise. Résultat : le désordre est partout, comme quoi, l'exemple vient d'en haut.