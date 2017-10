Congo-Brazzaville: Distinction / Belle moisson de récompenses du photoreportage - « Les Fantômes des corniches » de Baudoin Mouanda

Lundi 23 et mardi 24 octobre, le photographe congolais a été récompensé par l'Alliance française en Espagne et par le jury du concours Paris Match Afrique et Afropx 2017 « L'Afrique Qui Gagne ».

Baudoin Mouanda, connu pour ses travaux photographiques sur la Sape, a été récompensé, en l'espace de deux jours, par le jury international de Photographie Alliance Française en Espagne et EFTI et les organisateurs du concours Paris Match Afrique et Afropx 2017 « L'Afrique Qui Gagne ».

Cette double moisson de début de semaine arrive au moment où le photographe, membre du « Collectif Elili » et de l'association « Afrique in visu », intensifie sa campagne pour l'électrification en Afrique. « Œuvrons pour l'accès de tous les Africains à l'électricité. Par l'énergie, les populations auront accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, surtout pour les jeunes, à l'ère du numérique », scande-t-il. Un message qui interpelle les différents organisateurs de la photo. Pour preuve, les deux récentes récompenses.

Pour l'Alliance française en Espagne, les organisateurs ont exprimé leur satisfaction de voir leur lauréat congolais remporter le premier prix du Concours international de photographie de l'Alliance Française en Espagne et EFTI sur près de 1000 candidatures réceptionnées. « Toutes nos félicitations ! », ont-ils adressé par courriel daté du 23 octobre au lauréat.

Le lendemain 24 octobre, ceux du concours Paris Match Afrique et Afropx 2017 « L'Afrique Qui Gagne » ont également exprimé leur satisfaction de compter Baudoin Mouanda parmi les cinq lauréats. « Ce sont des talents africains qui mettent en lumière de multiples visages du dynamisme de l'Afrique déterminée, entreprenante ou créatrice », peut-on lire sur le communiqué de presse.

Serein, l'ébauche d'un sourire au coin des lèvres et l'œil pétillant, Baudoin Mouanda né en 1981 à Ouesso au nord du Congo Brazzaville, savoure avec beaucoup de bonheur le fruit de son travail entamé en 1993 à l'âge de 12 ans grâce à l'appareil photo zénith de son père. « Cette année, je suis encore en compétition pour la 11e édition qui se tiendra du 2 décembre 2017 au 31 janvier 2018, avec les journées professionnelles du 2 au 5 décembre 2017 », concède le photographe très attaché au Congo, évoluant hors du conformisme et de la photo classique.

Rendez-vous est pris.