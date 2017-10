Madagascar: MPPSPF / Lutte contre la peste - Travaux d'assainissement dans les six arrondissements de Tanà

Onitiana Realy a mis la main « pâte » pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Tanà.

En tant que Ministère de la Population de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, le MPPSPF intensifie la lutte contre la peste. Après les autres régions, place aux six arrondissements d'Antananarivo.

L'insalubrité fait partie des principales causes des problèmes majeurs de santé publique, comme la peste. Ainsi il est primordial de l'éradiquer. Le MPPSPF a donc procédé aux travaux d'assainissement des zones insalubres des six arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), identifiées de concert avec les autorités locales. Pour trois jours, place donc au curage des canaux d'irrigation des rizières et des canalisations pluviales dans ces zones insalubres. Le MPPSPF mobilise pour ce faire 9.000 personnes réparties à 1.500 bénéficiaires par arrondissement. Par ailleurs, outre la lutte contre l'épidémie de peste et l'inondation, ces travaux de haute intensité de main-d'œuvre ont également été pensés pour accélérer le « relèvement post-Enawo » de la population. Qui dit assainissement de canaux, sous-entend déchets et immondices à enlever. Pour cela, le SAMVA a collaboré avec le MPPSPF en mettant à sa disposition six poids-lourds.

Eviter les inondations. Ces travaux locaux d'assainissement cadrent dans le dispositif « Asa avotra mirindra », pouvant se traduire par « travaux coordonnés d'assainissement » mis en place par le MPPSPF depuis trois ans sur toute l'étendue du territoire national. Pour Antananarivo, ces travaux prennent tout leur sens, car ils permettent d'éviter une inondation générale lors de la saison pluvieuse qui s'annonce. En effet, les canaux d'irrigation du 1er, 3e et 6e arrondissement se rejoignent. De ce fait, il suffit que l'un d'entre eux soit bouché pour que tout Tanà soit paralysé. Pour le dernier arrondissement en particulier, ces travaux de haute intensité de main-d'œuvre (HIMO) mettront 1.000 familles à l'abri des inondations, par l'assainissement de tronçons de 250 m et 200 m. De plus, les 200 ha de rizières incluses dans ces tronçons font vivre 10.000 personnes.

Filet social. Il convient de rappeler que le « Asa Avotra Mirindra » fait partie des transferts monétaires conçus par le MPPSPF, dans son filet social de sécurité (FSS), un important volet de la Politique nationale de Protection sociale (PNPS). Depuis trois ans que le FSS est appliqué, les expériences ont démontré que les transferts monétaires « Argent contre travail » sont particulièrement appréciés par les familles bénéficiaires, lesquelles ont le choix d'acheter les produits qui leur conviennent. Cette session de « Asa Avotra Mirindra » est prévue toucher 53 « fokontany » au bout d'un chantier de trois jours. Le lancement a été effectué à Ambohipo, Ankorondrano Andrefana et à Mandrangobato, par la ministre Onitiana Realy et la députée Vololona Victorine Raharisoa. 60 travailleurs sociaux sont mobilisés à raison de dix travailleurs par arrondissement, travaillant en étroite collaboration avec le comité local (cinq par arrondissement) en charge du pilotage des travaux.