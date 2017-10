Algérie: NBA - Fournier et le Magic écrasent les Spurs, première victoire pour New York

Nommé sélectionneur des Fennecs d'Algérie et présenté aux médias il y a une… Plus »

Le champion en titre, Golden State, a eu un mal fou à se débarrasser d'une équipe de Washington entreprenante, voir même peut-être un peu trop. Juste avant la mi-temps et alors que les Wizards menaient de 14 points, Bradley Beal et Draymond Green en sont venus aux mains. Les deux joueurs ont été exclus et c'est paradoxalement sans le meilleur défenseur de la saison dernière que les Warriors ont retrouvé leur jeu et surtout leur adresse pour finir par l'emporter (120-117).

Fin de série pour les Spurs de San Antonio, suite à sa défaite (114-87) face à Orlando Magic. C'est le premier revers de la saison pour les joueurs de Gregg Popovich. Orlando, emmené par son arrière Evan Fournier en très grande forme, a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points et un impressionnant 10 sur 12 au tir, dont un sans-faute à trois points (4 sur 4). Orlando a signé sa troisième victoire de suite, sa quatrième de la saison, ce qui lui permet de rester à la surprise générale aux commandes de la conférence Est. Après la défaite des Spurs, il ne reste plus qu'une seule équipe invaincue en NBA, les Clippers, en tête de la conférence Ouest (4 victoires-0 défaite).

Cette nuit en NBA, les San Antonio Spurs ont lourdement chuté face au Orlando Magic du Franco-Algérien Evan Fournier. De leur côté, les Golden State Warriors ont eu chaud face à Washington et les Knicks de New York ont gagné leur premier match.

