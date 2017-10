Madagascar: Place au rock - « Vava tsy tana midridroka »

Le concept est simple, c'est une scène qui permet aux artistes de s'exprimer en toute liberté. Et en chanson, cela rend mieux. En effet, avec la situation qui prévaut actuellement, c'est clair qu'il y a des choses à dire. D'ailleurs, pour cet après-midi, il n'y a pas que les artistes qui s'exprimeront. A travers la scène ouverte, ceux qui ont quelque chose à dire pourront monter sur scène, prendre le micro et parler !

Pour cet après-midi, place à du rock pour s'enivrer. Plusieurs groupes se succèderont sur scène : « No Joke » qui fait du Rock'n'Roll, hard rock, « Beyond our awfulness » qui évolue dans le Progressive Rock, « Mahadomelina » qui fait du « mozika vy ». Ces « métaleux » vont tous chanter du rock qui dépeint le quotidien des Malgaches dans leurs compositions. « Vava tsy tana » n'est pas à sa première édition, d'autres artistes comme Moajia y ont déjà participé.

