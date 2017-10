Rwanda/Ethiopie: CHAN 2018 - Un barrage Rwanda - Ethiopie pour remplacer l'Egypte

On vous l'annonçait il y a quelques jours. L'Egypte a décidé de se retirer du CHAN 2018 en raison d'un calendrier national trop chargé pour ses joueurs et dans l'optique de la Coupe du monde 2018. Le 16è pays qualifié pour la compétition sera donc connu entre le Rwanda et l'Ethiopie.

C'est ce qu'a décidé le Comité exécutif de la CAF en vue de « garantir l'équité entre les zones et de respecter l'attribution des quotas de zones« . L'instance a ainsi décidé « de donner à la CECAFA sa 3è place« . Elle confirme également le désistement des Pharaons.

Respectivement éliminés par l'Ouganda et le Soudan, le Rwanda et l'Ethiopie ont une seconde chance pour participer au CHAN 2018. Le match aller de ce barrage aura lieu le 5 novembre à Addis-Abeba et en retour le 12 novembre à Kigali.

Le tirage au sort de la phase finale du tournoi aura lieu le 17 novembre à Rabat au Maroc.