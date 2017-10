Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «S'il faut tenir tête à la speaker encore une fois, je le ferai»

«S'il faut tenir tête à la speaker encore une fois, je le ferai» a déclaré Xavier Duval. Il a ensuite expliqué les raisons qui lui ont poussé dire à Maya Hanoomanjee qu'il ne la respecte pas. Selon le leader du PMSD, la Private Notice Question (PNQ) est le point fort de la démocratie parlementaire, et le gouvernement joue avec cela. «Tout le monde sait que la tranche réservée à la PNQ ne dure que 30 minutes. Or, Nando Bodha a répondu pendant 24 minutes. C'est pour cela qu'il me fallait du temps pour les questions supplémentaires» a-t-il expliqué. De plus, il estime que la longue réponse du ministre des infrastructures publiques était à côté de la plaque. «Je ne pouvais pas laisser cette PNQ devenir une bouffonnade» a-t-il rajouté.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.