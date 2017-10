Afrique: Ligue des champions - Al Ahly-Wydad, duel de buteurs marocains

Al Ahly du Caire sera face au Wydad Casablanca ce samedi au stade Borg El Arab en finale aller de la Ligue des champions. Habitués à en découdre, ces deux grands noms du football africain se rencontrent pour la première fois à ce stade de la compétition.

Le club égyptien tentera de prendre un avantage rassurant en recevant, l'un des doyens du football marocain, dans un nouveau derby nord-africain. L'espoir des Diables Rouges du Caire est entre les pieds d'un attaquant marocain: Les Egyptiens d'Al Ahly misent sur Walid Azaro face aux Casablancais du Wydad. L'attaquant de 22 ans (4 buts) espère bien jouer un mauvais tour à ses compatriotes comme il l'a fait devant les Tunisiens de l'Etoile sportif du Sahel contre qui il avait inscrit un triplé en demi-finale retour (6-2).

Atout fraîcheur d'un effectif expérimenté, le jeune attaquant marocain (ex-Difaâ El-Jadida) débarqué en juin est déjà le meilleur marqueur ahlaoui (quatre réalisations) en Ligue des Champions, et sa cote ne cesse de grimper. Azaro est né dans la ville côtière d'Agadir. Il a commencé le football à Adrar Souss, avant de rejoindre El Jadida, où il a joué 66 matches de 2015 à 17, et marqué 30 buts. Il s'est ainsi fait remarquer par Al Ahly, qui lui a fait un pont d'or pour l'engager. A son arrivée en début de saison, les supporters lui ont reproché de gâcher des occasions faciles. « Rapide », « puissant », « dynamique »... La presse égyptienne a fait crépiter les éloges après son triplé face à l'Etoile sportive du Sahel en demi-finale retour, dimanche dernier (6-2).

En face, pour espérer réussir un coup à Alexandrie, le Wydad compte également sur son buteur Achraf Bencharki, auteur de quatre réalisations en Ligue des champions. L'attaquant marocain de 23 ans a été décisif en demi-finale retour face à l'USM Alger (3-1) avec un doublé et une passe décisive. Achraf Bencharki a inscrit un triplé pour la MAS face au Hassania Agadir, avant de signer un contrat avec le Wydad Casablanca et de devenir l'un des piliers du club. En son absence pour cause de suspension, le Wydad s'est d'ailleurs incliné (0:1) sur le terrain de Mamelodi Sundowns, en Afrique du Sud. Altruiste, doté d'un sens du sacrifice notable, insensible à la pression, l'enfant du MAS a toutes les caractéristiques d'un grand à seulement 23 ans. Suivi en Europe, le joueur a récemment été supervisé par des clubs français de renom lors du match de demi-finale retour contre l'USM Alger (victoire 3-1 doublé de AB).

Azaro et son compatriote Bencharki ne pensent déjà plus aux buts inscrits en demi-finale de la Ligue des Champions et sont désormais concentrés sur la double confrontation à venir. Chacun veut faire triompher son équipe afin de disputer la Coupe du Monde des Clubs.