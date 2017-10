Ile Maurice: Dans le nord - Un suspect écroué pour vols avec violence sur des touristes

L'opération policière était menée par les sergents de police Seewoochursing et Kookoor, ainsi que les limiers du Field Intelligence Office, et de la Special Squad Northern, sous la supervision des surintendants de police Cally et Dawoonarain, Divisional Commander Northern. Le suspect a été interrogé par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Grand-Baie. Ses complices sont activement recherchés.

Le 20 octobre, les présumés voleurs auraient attaqué une Néerlandaise de 50 ans. La quinquagénaire était debout près d'un restaurant lorsque l'un d'entre eux lui aurait demandé si elle avait besoin d'un taxi. La touriste lui aurait répondu par la négative. Le suspect aurait alors sorti un couteau pour la menacer et la dépouiller. Le 21 octobre, la bande s'en serait prise à deux Françaises qui se baladaient non loin de la plage de Pereybère.

