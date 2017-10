Tunisie: Qui veut mettre la main sur l'école ?

Campus France a exprimé son étonnement face à cette attitude, d'autant plus que les activités de ce service de l'Institut français de Tunisie existent depuis plusieurs années et «s'inscrivent dans une démarche partenariale avec les autorités tunisiennes, pour proposer des formations en France, complémentaires à celles, tunisiennes, déjà existantes et de qualité, ainsi que des bourses de financement».

Apparemment, le Sges ne l'entend pas de cette oreille.

Attitudes irresponsables

Quelques jours après, ce fut au tour de l'ambassadrice du Canada d'essuyer l'interdiction d'accéder à un établissement scolaire à Ghomrassen. Quelques enseignants s'y seraient opposés. Et, le dernier en date, est cet «incident» qui s'est passé la semaine dernière au collège El Bousten à La Soukra (Ariana) et qui a soulevé une controverse inutile en raison de la visite d'une députée de la région accompagnée du délégué. A ce propos, une action de protestation a été décidée par les structures syndicales.

Ajouté à d'autres menus détails, comme la fermeture de certains établissements par des parents «en colère» contre l'absence ou le manque d'instituteurs ou, encore, l'agression physique et morale contre des membres du corps enseignant, et nous obtenons un tableau des plus sombres de notre école et des contraintes auxquelles elle est confrontée.

Il y a, forcément, derrière ces pratiques, des arrière-pensées et des desseins cachés. D'aucuns auraient pu s'étonner de ne pas constater la même virulence des attaques lors de l'installation de ces tentes devant nos établissements scolaires, il y a quelques années. Il était, alors, question de recruter nos enfants pour les envoyer dans les foyers de tension pour servir de chair à canon. Ces mêmes parties, qui se mobilisent, aujourd'hui, n'avaient pas manifesté la même véhémence !

Pourquoi ont-elles, subitement, vu se réveiller la «fibre» patriotique en elles ?

Sans vouloir adopter un quelconque parti pris, il y aurait lieu de s'interroger sur le mal qu'il y aurait à ce que Campus France s'adresse à nos élèves pour les conseiller sur les possibilités d'études à l'étranger ? Et où pourraient se trouver les conséquences «néfastes» de la visite d'une diplomate connue pour son attachement à notre pays ?

S'agit-il, tout simplement, d'une susceptibilité à fleur de peau ou une réaction maladive s'apparentant, beaucoup plus, à la mentalité du «petit colonisé» ?

Ouverture sur la civilisation universelle

De tels comportements dénotent, à tout le moins, une certaine indécence et appellent à une prise de conscience contre des tentatives dangereuses ayant pour but de pousser notre école à se replier sur elle-même et à se laisser dominer par des groupes de pression qui prônent l'enfermement et une attitude, dont le moins que l'on puisse dire, rétrograde.

De plus en plus influents, ces lobbies constituent, chaque jour, un poids lourd à porter par nos institutions éducatives. Ce sont autant de freins devant l'ouverture de l'école tunisienne sur son environnement immédiat.

N'est-ce pas sur ces bases que l'on cherche à construire l'école du futur ? L'article 4 de la loi n°2008-9 du 11 février 2008, modifiant et complétant la loi d'orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire est, on ne peut, plus claire sur ce point. Il y est stipulé que l'éducation «affermit dans les élèves la conscience de l'identité nationale, arabe, islamique, africaine et méditerranéenne en même temps, qu'elle renforce l'ouverture sur la civilisation universelle».

On a trop longtemps polémiqué sur le partenariat avec le secteur privé comme si l'entrepreneur, l'industriel ou l'opérateur téléphonique ou encore un responsable politique tunisiens représentaient une menace contre l'école publique. La menace est, pourtant, là. Devant nous, sous forme d'ingérence inédite dans les prérogatives d'un ministère souverain. Comme si l'école était le pré carré d'un groupe d'intouchables. Il s'agit, même, d'une mainmise sur la mission assignée à ce département pour l'obliger à appliquer une politique qu'il n'a pas tracée et qui n'obtiendra jamais l'aval des Tunisiens.

Toutes les composantes de la société sont appelées, aujourd'hui, à se porter volontaires pour défendre les acquis de notre système éducatif et à lui procurer tous les moyens susceptibles de renforcer son invulnérabilité. Les autorités politiques, en premier, sont tenues de faire respecter la loi et de l'appliquer contre ceux qui veulent dicter la leur. Un tel silence flou ne peut plus durer, d'autant que les pourfendeurs persistent et signent contre tout bon sens. Au final, laisser de tels agissements se répéter, c'est ouvrir la voie à tous les abus et offrir cette institution, en pâture, aux maîtres-chanteurs.