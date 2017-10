Tunisie: Khemaies Jhinaoui en visite en Inde

Organisé à l'initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex) et de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), ce forum vise à ouvrir de nouveaux marchés d'exportation.

Les chefs de la diplomatie des deux pays devront également inaugurer le forum d'affaires tuniso-indien, qui se tiendra à New Delhi, en présence d'hommes d'affaires et de représentants des différents ministères et structures économiques tunisiennes.

Cette visite reflète la volonté de la Tunisie de promouvoir la coopération avec l'Inde en tant que «puissance économique émergente». «La Tunisie veut s'inspirer de l'expérience indienne dans plusieurs domaines et appelle les hommes d'affaires et les entreprises de ce pays à tirer profit des incitations offertes par le nouveau code d'investissement», a indiqué, hier, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

