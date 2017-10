Tunisie: Est-ce le retour du lapin ?

N'est-ce pas des petits ruisseaux que naissent les grandes rivières, et des petits projets que viennent les grandes entreprises qui bâtissent la prospérité d'un pays. Mais il est nécessaire que la bureaucratie suive ! En débureaucratisant. Dans le cas d'espèce, une circulaire administrative interdisant l'importation de lapins reproducteurs, émise pour protéger nos élevages des ravages d'une maladie qui sévissait à l'étranger, n'a toujours pas été annulée, plusieurs années après la disparition de la maladie et alors que la vaccination contre ce mal est devenue systématique.

Rappelons-nous le poulet à ses débuts. D'élevage de basse-cour se nourrissant de grains, de vers de terre et de racines, il a donné lieu à une véritable industrie qui fait le bonheur des couches populaires et qui exporte un important surplus.

Pourtant, certains promoteurs ont décidé, ces dernières années, de relever le défi d'une relance du secteur à l'échelle industrielle. Et s'ils sont actuellement une trentaine, leur succès relatif n'a pas été à la hauteur de leur légitime ambition inspirée de sa part de marché dans les pays européens et des perspectives d'exportation qu'elle suggère.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.