Tunisie: A quoi servent les talk-shows ?

Un moulin à paroles

Mais que peuvent ramener au public les talk-shows politiques radiophoniques et télévisuels en cette période de transition ? Quelle typologie d'abord dresser à ce type de programme ? Quel profil doit avoir l'animateur ou le journaliste dirigeant ces débats ? Comment choisit-il ses invités et ses « experts » ? De quel volume de liberté dispose-t-il pour organiser ses émissions ? Quelle finalité recherche les médias audiovisuels en programmant leurs talk-shows au moment du prime-time ? La formation d'une opinion publique solide pour juger intelligemment des politiques ou ratisser large en focalisant sur le buzz et le sensationnel ?

Si les talk-shows politiques ont été reçus en 2011 à bras ouverts par un public sevré pendant des décennies de parole critique, notamment par rapport au pouvoir, cette libération de l'expression s'est très vite transformée en une logorrhée... un moulin à paroles ad nauseam. Tel un ring, les mots y deviennent agressifs, insultants, assourdissants. Qu'en tire le public ? A quelques exceptions près pas grand-chose. Une information à l'état brut, sans mise en perspective et sans possible approfondissement. Le public rit parfois, s'insurge souvent sur les réseaux sociaux à propos de débats sans contradicteurs, zappe des journalistes maîtrisant très peu leurs dossiers. Les talk-shows ont-ils participé à aggraver un désenchantement post révolutionnaire vis-à-vis des hommes et des femmes politiques... mais également des médias ? Une des questions à laquelle tenteront probablement de répondre les invités de l'Association Vigilance.

* Association Vigilance : 2, rue Labid (La Fayette) , Tunis