Tunisie: Soutien aux jeunes entrepreneurs

Pourquoi ce protocole? D'abord, pour assurer les bonnes conditions de travail aux entrepreneurs par la mise à leur disposition de conseillers dans le domaine de l'assurance des entreprises, a expliqué Hakim Ben Yedder. Et d'ajouter : «Le but n'est pas financier, mais on aimerait bien porter conseil à ces jeunes pour qu'ils puissent protéger leur capital».

Il y aura 20% de rabais pour les jeunes entrepreneurs, et on va les conseiller pour qu'ils aient de bons plans d'assurance. On va œuvrer surtout pour la mise en place, en 2018, d'un prix pour choisir le meilleur business plan et motiver les jeunes entrepreneurs, a déclaré à cette occasion Hakim Ben Yedder. La signature de cette convention constitue une première expérience qu'il faut appuyer car on n'est pas ici pour vendre l'assurance mais ce qui prime, c'est l'encadrement des jeunes, a-t-il tenu à souligner.

De son côté, Moncef Ben Jomaâ a expliqué que le but de ce partenariat est d'assurer la pérennité de l'entreprise en cas de sinistre, il faut perpétuer la culture de l'assurance, a-t-il insisté. Mohamed Ben Arfa, directeur général du CAP-GT, a évoqué la nécessité de l'accompagnement précréation et de l'accompagnement postcréation pour assurer le bon démarrage de l'entreprise. On est là pour soutenir les jeunes entrepreneurs a-t-il tenu à confirmer.

Le CAP-GT, rappelons-le, est un établissement d'intérêt public économique relevant du ministère de l'Industrie et des PME, qui a pour mission de contribuer à dynamiser l'investissement dans le Grand Tunis et conférer davantage d'efficacité à l'action d'encadrement en faveur des jeunes porteurs d'idées de projets.