Congo-Kinshasa: Elections en 2018

« Les élections doivent être organisées en 2018 ». La position des Etats-Unis concernant le calendrier électoral peut bien froisser l'opinion nationale chauffée à blanc par des manœuvres dilatoires et énervantes de la majorité au pouvoir.

Mais à y regarder de près, l'on se rend vite compte du réalisme de Washington. En demandant à la Céni de publier un calendrier électoral qui n'aille pas au-delà de 2018, l'envoyée de Donald Trump a eu à examiner toutes les copies présentées par les uns et les autres et qu'elle sait qu'il y a une ligne rouge que Corneille Nangaa ne peut pas franchir avec sa « Peugeot 504 ». Raison pour laquelle Mme Haley Nikki a fait à ce dernier une recommandation très intéressante, à savoir, dissocier l'élection présidentielle du reste des scrutins, réputés budgétivores et difficiles à cerner dans le temps et l'espace. Du coup, la primauté revient à l'alternance au sommet de l'Etat et que le nouveau leadership pourrait avoir le temps de chercher les moyens pour parachever le processus électoral.

Comprise dans ce sens, la déclaration de la diplomate américaine confirme ce que son gouvernement avait déclaré en son temps en faisant savoir qu'il était disposé à financer le processus électoral en RDC à hauteur de 30 millions USD. D'ores et déjà, ceux qui conspiraient contre les élections en les renvoyant en 2019 ou aux calendes grecques sont recadrés et ramenés sur terre.

En même temps, l'on pourrait assister à la baisse des tensions observées depuis un temps et qui sont accentuées par l'approche du 31 décembre 2017.

Les élections en 2018, c'est un délai raisonnable et réaliste. En y souscrivant, l'on aura sauvé le navire RDC qui fonçait droit vers l'inconnu. Le cap de 2018, c'est aussi un nouvel engagement politique qui devra impliquer la MP qui s'évertue à multiplier des stratagèmes pour bloquer la machine électorale. Désormais, il s'agit d'aller droit au but en prenant en compte les aspirations du peuple, lesquelles se déclinent en termes de tenue d'élections dans les meilleurs délais et d'alternance démocratique au sommet de l'Etat.