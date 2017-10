Tunisie: La balle est dans le camp des députés

L'annonce de Mohamed Ennaceur intervient à la suite de la visite effectuée mercredi dernier par Youssef Chahed au palais du Bardo dans le but de presser l'ARP d'examiner le projet de loi qui lui a été soumis le 25 octobre.

Pourquoi l'ARP a-t-elle pris la décision de soumettre rapidement un projet de loi remis par le gouvernement pratiquement deux jours après l'avoir réceptionné alors qu'auparavant plusieurs projets de loi ont séjourné des mois dans les tiroirs ? Plusieurs observateurs approchés par La Presse soulignent: «Il paraît que de nouveaux rapports sont en train de se tisser entre le gouvernement et le Parlement et qu'il n'est plus question que les projets de loi dits urgents soient reportés à des dates que personne ne connaît. Avec la polémique qui a accompagné l'adoption de la loi sur la réconciliation administrative et les débats contradictoires interminables sur les dispositions contenues dans la loi de finances 2018, il était urgent de faire passer un message rassurant aux Tunisiens : le gouvernement est déterminé à sévir contre tous ceux qui ont pioché dans les caisses de l'Etat pour s'approprier de grandes fortunes qu'ils ne peuvent en aucune manière avoir accumulé grâce à leurs salaires ou aux avantages que leur offre leur statut de fonctionnaires ou de hauts commis de l'Etat».

Les mêmes observateurs ajoutent : «Pour que la guerre contre la corruption et la contrebande produise les effets escomptés auprès de l'opinion publique, il n'est plus question de se limiter aux gros poissons. Il faut barrer la route à ceux qui leur balisent la voie pour que leurs faux containers passent les barrières douanières facilement en contrepartie de sommes sonnantes et trébuchantes qu'on découvre dans les villas luxueuses bâties à Hammamet ou à Nabeul parfois par des agents de la douane qui n'ont pas cinq ou dix ans de métier.

Et les facilitateurs de la contrebande ne se trouvent pas uniquement aux ports de Radès et de Sousse. Ils sévissent dans tous les ministères et même s'ils ne tirent pas eux-mêmes profit de leur statut de ministres, de directeurs généraux, voire de chefs de service dans une quelconque direction régionale, ils interviennent le plus souvent discrètement et sans laisser de traces pour que leurs proches accèdent à des crédits ou à des autorisations auxquels ils n'ont pas droit du fait qu'ils ne produisent pas les garanties nécessaires aux faveurs qu'ils obtiennent. D'ailleurs, l'élargissement de la liste des personnalités publiques devant déclarer leur patrimoine à leur désignation et quand ils quittent leurs fonctions de responsabilité montre que le gouvernement ne va plus se contenter de quelques déclarations formelles qui ne peuvent être vérifiées. Il suffit

de jeter un petit regard sur le formulaire que les personnes concernées remplissaient pour découvrir qu'il s'agissait d'une opération trompe-l'œil et il n'est pas de trop de rappeler que ceux qui ne remplissaient pas ce formulaire ne risquaient rien».

Maintenant avec la nouvelle loi anti-enrichissement illicite et fausses déclarations de patrimoine, les concernés risquent jusqu'à cinq ans de prison comme le prévoit le projet de loi en question.