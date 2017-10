Tunisie: Le grand potentiel des énergies renouvelables

Le régime des concessions concerne l'installation de 100 MW d'énergie éolienne dans le cadre d'appels d'offres, alors que le régime des autorisations concernera l'installation de 90 MW. La Steg contribuera à hauteur de 80 MW et les projets d'autoproduction de 80 MW.

Les projets du solaire photovoltaïque consistent en l'installation de 100 MW dans le cadre d'appels d'offres pour le régime des concessions et de 120 MW dans le cadre d'appels à projets pour le régime des autorisations. La Steg contribuera à hauteur de 300 MW et l'autoproduction de 130 MW.

D'après la même source, le plan national de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables pour la période 2020-2025 comprendra l'installation d'une puissance additionnelle de 1250 MW.

Le rôle du secteur privé est ainsi fondamental pour le renforcement de la capacité de production énergétique. Mais il fait face à plusieurs difficultés qui sont essentiellement juridiques et administratives. Sur le plan juridique, on indique que le contrat type d'achat de l'électricité par la Steg reste encore non clair et ne répond pas aux standards internationaux.

De même pour la question de l'emplacement des projets puisque les investisseurs privés se trouvent face à des zones à vocation agricole ou relevant du domaine forestier. Le changement de vocation est un parcours du combattant, surtout pour les terrains agricoles.

Ajoutons à cela des contraintes de financement qui se reflètent dans le contrat qui devrait régir ces investissements et qui ne contient pas de règles d'arbitrage assez claires pour permettre à la banque de financer ce genre de projets.

Capacité additionnelle

A noter que le développement des énergies renouvelables constitue un des principaux axes du projet d'orientation stratégique du ministère de l'Energie et des Mines à l'horizon 2030. Cette stratégie prévoit, ainsi, une réduction de l'intensité énergétique de 3% par an durant la période 2016-2030 et une réduction de la demande de l'énergie primaire de 34% en 2030.

Actuellement, la part des énergies renouvelables dans la production électrique ne représente que 3% de la production globale, alors que 97% sont générés à partir du gaz naturel. Une part qu'on prévoit d'augmenter pour atteindre 12% d'ici 2020 et 30% d'ici 2030, dans le cadre du Plan solaire tunisien.

Des objectifs qui requièrent l'installation d'une capacité additionnelle pour la production électrique à partir des énergies renouvelables d'environ 3,7 gigawatts. En Tunisie, la part du gaz naturel est de 53%. On estime que la couverture des besoins en production électrique nécessite d'installer une capacité supplémentaire de 400 à 600 mégawatts tous les deux ans, sachant que ces besoins évoluent d'environ 5% chaque année et de 7% en période de pointe.

Au niveau international, la part des énergies renouvelables dans la production électrique globale, en 2014, représente 22,8% provenant essentiellement de l'hydroélectricité (16,6%), de l'énergie éolienne (3,1%), la bioénergie (1,8%) et du solaire photovoltaïque (0,9%). Sa part dans la consommation d'énergie finale est de 5%.