Tunisie: Des programmes de certification reconnus

La section tunisienne de l'association internationale «Association of Energy Engineers», créée en novembre 2016, est la première du genre en Afrique du Nord. La section AEE Tunisie est une section internationale de l'association mère AEE dont le siège est à Atlanta, USA. (Atlanta, GA) (www. Aeecenter.org) compte 98 sections internationales à travers le monde et plus de 20.000 membres; c'est une organisation professionnelle à but non lucratif qui réunit les professionnels du secteur énergétique, ingénieurs et architectes, ainsi que les étudiants des écoles d'ingénieurs.

Notre association a pour mission la promotion des intérêts scientifiques et éducationnels de ceux qui sont engagés dans l'industrie de l'énergie ainsi que la mise à niveau et le développement des compétences tunisiennes, et ce, à travers le programme de certification que l'association mère a mis en place.

AEE est active au Moyen-Orient, nous avons des chapitres au Koweït, en Arabie Saoudite, au Bahreïn, en Jordanie, au Liban, en Palestine, à Chypre, en Turquie et en Tunisie.

Quel apport pourrait apporter l'association à l'ingénieur tunisien?

Notre association apporte plusieurs avantages à l'ingénieur tunisien, principalement la mise à niveau de ses compétences au niveau international selon un référentiel international bien reconnu et accrédité par les différents organismes mondiaux, et ce, à travers le programme de certification que l'association mère a mis en place.

Notre association est reconnue pour ses programmes de certification. Elle dispose de 32 programmes de certification énergétique et 11 d'entre eux sont internationaux tels que le programme CEM (Certified Energy Manager), CEA (Certified Energy Auditor) qui sont accrédités par l'ANSI, et est reconnue par le département américain de l'énergie, le Bureau des programmes fédéraux de gestion de l'énergie (FEMP) et l'Agence américaine pour le développement international (Usaid). Tous les programmes de certification de l'AEE exigent la réunion de critères spécifiques d'éducation et / ou d'expérience, ainsi que la réussite à un examen écrit.

De nombreux employeurs ont déjà exigé les certifications de notre association comme condition d'embauche, ainsi que 9 pays qui ont accepté la certification AEE comme politique nationale dont les Etats-Unis, Royaume-Uni, Emirats arabes unis, Hong Kong, Irlande, Chili, Hongrie, Afrique de Sud et Kenya. AEE a certifié plus de 28 000 professionnels de l'énergie depuis 1981.

D'autre part, les ingénieurs tunisiens ont accès à divers avantages à travers notre chapitre, y compris:

- Possibilité de participer:

- Dans les programmes des prix de l'AEE pour être reconnu au niveau local (Tunisie), régional (Moyen-Orient) et international.

- Dans le programme de bourses de la Fondation AEE.

- Conférences sur l'énergie aux Etats-Unis.

- Réductions sur les livres d'énergie AEE.

- Les programmes de formation, y compris les séminaires, conférences et salons professionnels.

- Abonnements en ligne aux publications techniques de pointe:

- Energy Engineering Journal

- Planification stratégique de l'énergie et de l'environnement

Quelle est votre contribution dans l'économie nationale?

Actuellement, notre chapitre contribue à l'économie nationale à travers ses différentes activités, comme la formation, des conférences afin de sensibiliser les gens à l'importance des valeurs telles que l'efficacité énergétique, l'énergie verte et renouvelable ainsi que la réduction des gaz à effet de serre, en organisant des réunions régulières pour les membres pour la présentation et discussion des documents techniques et exprimer son avis sur les sujets relatifs à l'industrie de l'énergie.

Comment peut-on améliorer les ressources énergétiques en Tunisie?

La Tunisie doit mettre en œuvre une stratégie pour s'engager dans une transition énergétique réelle qui encourage l'exploitation conformément aux standards de toutes les ressources naturelles d'énergie (renouvelables, conventionnelles et non conventionnels)et à travers la rationalisation de la consommation et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans toutes les activités économiques du pays afin de devenir excédentaire et exporter de l'énergie à long terme.

Il faut bien aussi renforcer les efforts visant la diversification du mix énergétique à travers le recours à de nouvelles ressources énergétiques.

Points forts de l'association

- La section tunisienne de l'association internationale «Association of Energy Engineers» compte 98 sections internationales autour du monde et réunit les professionnels du secteur énergétique, ingénieurs et architectes ainsi que les étudiants des écoles d'ingénieurs.

- AEE a Tunisia Chapter regroupe tout un réseau d'experts d'industrie énergétique ainsi que des étudiants de différentes écoles d'ingénieurs.

- La page Facebook de l'association contient plus de 1.500 abonnés (comme départ), c'est une quantité de qualités qui inclut des ingénieurs, des architectes et des étudiants de différentes écoles d'ingénieurs.

Autres informations pertinentes :

- L'organisation de 5 événements auxquels ont participé plus de 300 personnes, telles que la formation en cogénération, l'ingénierie de lubrification et l'atelier de réflexion sur la conception (Design Thinking).

- La participation à la première édition du salon de l'industrie gazière, du pétrole et des énergies renouvelables «Tunis Gaz Expo».

- La participation au forum sur l'énergie à l'Ecole nationale d'ingénierie de Monastir.

- La participation à l'événement «Avantages de la mise en place d'un système conformément aux exigences de l'ISO 50001», organisé par «GIZ» en coopération avec «Anme».

- La participation au Congrès mondial de l'ingénierie énergétique cette année à Atlanta, aux Etats-Unis où notre chapitre a été reconnu pour ses réalisations exceptionnelles en tant que meilleur chapitre 2017 en Conférence/Expo.

- La planification d'un programme de formation CEM (Certified energy manager) et notre cérémonie d'ouverture officielle d'ici la fin de l'année.

Auteur : Propos recueillis par Ch. GHARBI

Ajouté le : 28-10-2017