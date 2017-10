Sénégal: Nouveau président du comité national de l'ITIE - Mankeur NDIAYE met en garde les «cacheurs »

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Il n'a pas manqué de signaler que le travail, sa mission, va être poursuivi dans un contexte exigeant puisque le Sénégal va passer d'ici quelques années à la phase active d'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, le rôle du comité va devenir de plus en plus important. Il invite de ce fait le comité à travailler pour que les Sénégalais sachent exactement ce que leurs ressources naturelles leur apportent, que les entreprises extractives disent exactement combien elles versent à l'Etat et que les versements soient vérifiés au niveau du service public. En cela, il rappelle que le comité national a signé un protocole d'accord qui consiste à certifier les comptes de l'Etat.

Mankeur Ndiaye garantit en outre d'apaiser le débat sur la gestion des ressources extractives en misant sur la transparence. «Nous avons un débat public sur la question des ressources naturelles depuis quelques années qu'il faut rendre beaucoup plus serein en faisant preuve des transparence et porter des informations aux populations... L'objectif de l'Itie est la transparence dans les ressources naturelles», soutient-il.

Mankeur Ndiaye, nouveau Président du comité national de l"Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie), a lancé un message fort aux cacheurs de mines. «Aujourd'hui, la Norme (Itie, Ndlr) a évolué et je m'engage, dès à présent, à travailler davantage sur les défis qui se profilent à l'horizon : la propriété réelle (qui révèle qui se cache derrière les entreprises, Ndlr)», dit-il d'emblée. Avant d'ajouter qu'il va également se focaliser sur la déclaration de projet, le commerce des matières premières, l'intégration des systèmes d'informations, etc. Mankeur Ndiaye promet aussi de s'engager à renforcer les principes de fonctionnement de la norme Itie tels que le consensus, l'inclusivité parce que le comité est multipartite (Etat, entreprises... ).

