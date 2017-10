Congo-Brazzaville: Promotion des PME - partage d'expériences entre les guichets uniques des deux Congo

Les efforts entrepris par ces deux pays frères visent l'amélioration du climat des affaires. Les deux Congo sont mal notés, selon le dernier classement Doing Business, sur la facilité de entreprendre les affaires : la République du Congo (177e) et la RDC (184e), sur les 190 pays étudiés.

La nouvelle agence, dont l'inauguration est attendue dans les prochains jours en remplacement du CFE, contribuera également à faciliter et simplifier les formalités d'enregistrement et d'évolution des entreprises, à travers la « dématérialisation » et la « digitalisation » des services complémentaires.

Le Pr Harady a indiqué que ces échanges d'expériences constituent un enrichissement mutuel dans l'optique de l'établissement des rapports de coopération. « Nous sommes venus voir comment nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre mode de fonctionnement, pour faciliter le processus de création d'entreprises, pour procurer du plaisir aux opérateurs économiques et favoriser le développement des affaires dans nos pays respectifs », a déclaré le directeur du Guce, ajoutant que le guichet unique de la RDC, créé en 2013, entend s'imprégner des modalités d'identification et de suivi des entreprises en vigueur au Congo Brazzaville.

La mission de travail des cadres des Petites et moyennes entreprises (PME) de la République Démocratique du Congo (RDC) a été conduite par le Pr Amisi Harady, directeur du Guichet unique de la création d'entreprises (Guce) dans ce pays. Elle a été axée sur les échanges d'expériences entre les deux structures homologues travaillant dans la promotion des PME et la facilité de faire les affaires.

